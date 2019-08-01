對郭台銘不滿特定媒體挺韓，韓國瑜說黑韓媒體也很多，郭董可能剛跨到政治，需要時間適應。 (圖/Nownews資料照)
七月底民調顯示，如果前鴻海集團董事長郭台銘、台北市長柯文哲都加入2020戰局，蔡韓柯郭4人對戰的結果，將因為韓粉的「非韓不投」，最後由韓國瑜當選總統。 ( 圖 / NOWnews 資料照 )

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根據品觀點民調中心七月底的最新數據，如果台北市長柯文哲、前鴻海集團董事長郭台銘都加入2020戰局，柯、郭2人將分別拉走蔡英文總統、高雄市長韓國瑜的選票，但四人對戰的結果，將因為韓粉的「非韓不投」效應，對韓國瑜傷害最小，最後由韓國瑜當選總統。

根據七月底最後一周的民調數字，如果只有韓國瑜和蔡英文藍綠對決，雙方將在誤差範圍內打成「平手」，支持度分別是39.3%比36.0%。

如果柯文哲參選，將大幅拉走蔡英文的年輕選票。韓國瑜、蔡英文、柯文哲的支持度將演變成33.7%、26.5%、24.5%，最後由韓國瑜當選，蔡英文連任失敗。

如果郭台銘再加入戰局，變成蔡韓柯郭4人大對戰，將由韓國瑜當選。韓國瑜、蔡英文、柯文哲、郭台銘的支持度分別為：韓30.3%、蔡24.4%、柯16.4%、郭16.6%。

這份民調交叉分析，雖然綠營不少民眾支持小英總統，但「非韓不投」的「韓粉」比例多達29.1%，遠高於蔡英文的「非蔡不投」22.2%，因此在柯文哲、郭台銘都加入戰局的情況下，韓國瑜受傷最少，選票較為鞏固。

本次民調由《品觀點民調中心》進行，調查期間於2019年7月28日至30日進行，調查方法採用市話「電腦輔助電話調查」進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為1,076份，抽樣誤差在95%信心水準下，為±2.99%以內。

七月底民調顯示，如果台北市長柯文哲參選2020年總統，蔡將連任失敗，由高雄市長韓國瑜當選總統。 ( 圖 / 品觀點民調中心提供 )
七月底民調顯示，如果前鴻海集團董事長郭台銘、台北市長柯文哲都加入2020戰局，蔡韓柯郭4人對戰的結果，將因為韓粉的「非韓不投」，最後由韓國瑜當選總統。( 圖 / 品觀點民調中心提供 )

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