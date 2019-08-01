（中央社東京1日綜合外電報導）日本外務大臣河野太郎今天與南韓外交部長康京和舉行會談，這是雙方在日本對南韓強化出口管制後首度會談。日韓雙方各有關心議題，但日媒分析，雙方爭議恐暫難解。

日本放送協會（NHK）報導，日韓關係惡化，河野利用出席國際會議前往泰國曼谷訪問，在日本時間上午10時45分左右，跟同樣訪問泰國的康京和進行會談。

會談開頭雙方雖然相互握手，但表情嚴肅，並未在媒體前公開發言；會談在上午11時40分左右結束，歷時約1小時。

目前仍不清楚會談內容，但有關「前徵用工」（二戰遭日本企業強徵的南韓勞工）問題，日本政府曾要求南韓政府基於日韓請求權協定，召開仲裁委員會，但南韓政府沒有回應，研判河野在會談上可能對此再度要求南韓政府，盡速修正這種「違反國際法」的狀態。

對日本政府7月強化關鍵半導體原料對南韓的出口管制，河野可能再度重申日本政府立場，出口管制措施是從安全保障角度來重新檢視日本國內的管理現狀。

對明天將舉行的日美韓外交會談，美方希望日韓雙方改善關係，對因應北韓情勢等安全保障層面進行合作，河野與康京和今天也可能在會談上交換意見。

日本經濟新聞報導，日本政府有意在明天的內閣會議上，將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外，河野可能向南韓方面說明，日本政府連串的貿易管理措施並非是對前徵用工問題的「反制措施」。

NHK引述南韓外交部相關人士說法，康京和在會談中說，一旦日本真的將南韓排除在「白色名單」國家外，相較以往，恐讓兩國關係面臨更加困難的狀況，她感到十分憂慮。

日本政府內閣官房長官菅義偉上午在記者會表示，河野向他報告說，會談中已確實向韓國方面傳達日本政府一貫主張。

菅義偉說，針對日韓間懸而未決的爭議，再度確實進行討論相當重要。

日本每日新聞報導，河野與康京和今天是時隔約2個月再度舉行正式會談，也是今年的第4次；由於雙方主張差距大，這次會談很有可能不會有任何交集。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080801