台北市長柯文哲，從昨天（31日）晚間傳出，即將以他的偶像，日治時期的革命先烈蔣渭水組成的「台灣民眾黨」為名，組織新的政黨挑戰2020總統及立委選戰。消息一出也引發議論，雖然柯文哲視蔣渭水為偶像，但還以「台灣民眾黨」為名組織政黨，也讓蔣渭水後代感到不滿。蔣渭水的姪孫女、蔣渭水文教基金會副執行長蔣理容就在臉書上PO文，表示選民剛好可以趁此時，檢視候選人到底是真的具有「蔣渭水精神」，還是只是往自己臉上貼金。對此柯文哲上午受訪時則回應，「台灣民眾黨不是蔣渭水一個人所專有，歷史也是眾人所累積下來的。」

蔣理容昨天（31日）晚間在臉書上PO文，表示「民主時代每個人有組黨的自由，我一個『台灣公民』，不會因為有人崇拜我的祖先，自許成為他的傳人而動怒，或高興。」不過話鋒一轉，針對使用先祖的名號及所創的政黨進行選舉，蔣理容則表示，「但這也正是個好時機，我們可以好好來檢驗看他的黨綱是什麼？哪些各種顏色的人站在他身邊？他想要選總統，那他的中心思想、價值觀是什麼？對照『蔣渭水精神』，他有哪裡像？」呼籲選民可以趁此時好好看看，到底視蔣渭水為偶像的柯文哲，究竟是「往臉上貼金」還是「真的繼承了蔣渭水精神」。

針對蔣理容的PO文，柯文哲今天（1日）上午則回應，表示「台灣民眾黨不是蔣渭水一個人所專有，對我來講，我們在完成蔣渭水90年沒有完成的任務，台灣新文化運動」柯文哲說，歷史是由眾人去貢獻，也由眾人去承擔，最後歷史由眾人來記憶，「台灣民眾黨有他的歷史意義，但是也有新時代意義。」表示自己並非利用蔣渭水的名號，而是想要完成蔣渭水當年未完成的目標，並加以砷化加廣。