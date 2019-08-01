宜蘭縣政府財政稅務局今（1）日查扣一批市價逾千萬的漁船走私私菸
▲宜蘭縣政府財政稅務局今（1）日查扣一批市價逾千萬的漁船走私私菸。（圖／宜蘭縣政府財政稅務局提供)

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宜蘭縣政府財政稅務局今（1）日查扣一批市價逾千萬的私菸，這批私菸是海巡署屏東查緝隊會同宜蘭查緝隊及台南市警察局刑警大隊在宜蘭縣籍漁船船艙中查獲，共計334箱16萬7,000包香菸。財稅局表示，確認後將依法沒入銷毀。

昨天晚間22時許，海巡署屏東查緝隊會同宜蘭查緝隊及台南市警察局刑警大隊在宜蘭縣蘇澳鎮南方澳漁港，查獲「金○豐號」漁船船艙內藏匿疑似私菸計240箱共120,000包，「金○漁166號」漁船船艙也查獲94箱47,000包，2案共計334箱16萬7,000包香菸。

依據《菸酒管理法》被查緝的私菸須會同所在地縣市政府財稅局處理。宜蘭縣財政稅務局會同之後，依法查扣這批私菸。財稅局表示，依據《菸酒管理法》第46條規定，販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸、私酒者，處新台幣3萬元以上50萬元以下罰鍰。但查獲物查獲時現值超過新台幣50萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高以新台幣600萬元為限。請業者勿以身試法，以免遭受重罰。

財稅局也提醒民眾，吸菸已有害身體健康，如再購買來路不明未經合法進口或製造之菸品，因菸草品質無法管控，若吸食易造成身體更大傷害。因此，呼籲民眾勿購買低價或來路不明之菸品，以免危害身體健康。

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