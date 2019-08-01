華爾街分析師一致預期，美國聯準會 (Fed) 在週三政策會議結束後，將決議降息一碼。

但在 Fed 主席一場讓人錯亂的記者會後，分析師對未來利率政策走勢的預測，意見紛陳。

Fed 週三降息一碼，為自 2008 年以來，首度降息。但隨後鮑爾說，這次降息只是「週期中的修正行動」，該談話使得股市大跌，利率走堅。

「如果鮑爾無法讓委員會降息 50 基點，或表現地更為鴿派，我們認為在以後的政策會議中，他很難再促使委員會降息，」UBS 銀行分析師卡本特 (Seth Carpenter) 說。「進一步降息，有可能，却又不太可能。」

其他分析師對今年內，再降息一次或二次，意見分歧。

美國銀行分析師說：「Fed 降息後，我們仍預期 Fed 將在 9 月與 10 月，各降息 25 基點。」

「週三的降息行動，應視為是基本的保險降息，」富國銀行分析師布萊森 (Jay Bryson) 說。「我們仍預期 Fed 將再降息 25 基點，可能在 10 月 30 日的政策會議中行動。」

摩根大通銀行分析師則說，展望未來，一切都將視數據而定。「我們仍認為 9 月將再降息一次。今日降息是基於全球經濟成長，貿易政策及通貨膨脹發展，我們預期 9 月的決議將根據國內經濟成長的情況。」

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