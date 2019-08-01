今日天氣／各地天氣多雲至晴 午後降雨機率較大

今（ 2 ）日受東南風影響，天氣與昨類似，恆春半島不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部雷陣雨的天氣，午後機會較大；氣溫方面，各地高溫約 31 至 35 度，其中大台北地區及桃園有 36 度左右高溫發生的機率，紫外線指數亦高，外出活動需注意防曬，並多補充水分。

大陸「禁古令」開鍘！ 改播愛國劇被轟：要忘祖嗎

大陸宮廷古裝劇盛行，從《後宮甄嬛傳》到《延禧攻略》、《如懿傳》，宮鬥戲碼觀眾看得過癮，也掀起台灣劇迷久違的追劇熱，不過官媒《北京日報》1 月才列出宮鬥劇 5 大罪狀，「勸導」民眾不應耽溺其中，「負面影響不容小覷」，近日又頒布「禁古令」，使娛樂性強的古裝、偶像劇遭到禁播，改播純淨、正向的 86 部電視劇。

才求婚楊丞琳就遇限台令 網友虧李榮浩：找老婆得跟團？

大陸 31 日突然對外宣告，自 8 月 1 日起限縮陸客來台自由行，包括北京市、上海市、天津市等 47 個自由行城市都暫停核發通行證，消息一釋出令部分大陸民眾叫苦連天，微博上也引來大批網民討論大陸藝人該如何來台，其中最令網友關注的便是剛向楊丞琳求婚成功的李榮浩，陸網友笑說「該不會以後找老婆還要跟團？」話題剛拋出就登上熱搜。

影／港前特首控台「反送中幕後推手」 陸委會：港府卸責

「團結香港基金」7 月 31 日舉行午餐會，基金發起人、香港前特首董建華，致辭時說到「逃犯條例」修訂風暴，是由於有幕後推手或外部勢力介入，並稱「種種跡象都指向台灣和美國」。對此陸委會則表示，這是香港執政當局推卸責任、不知自省的作法。

柯文哲白色大軍點將錄！ 學姊領 10 位戰將出征 2020 立委？

隨著台北市長柯文哲，宣布將組織「台灣民眾黨」投入明年立委選戰，針對人選的部分，雖然柯文哲在受訪時坦言，「人選根本還完全沒有考慮」，等到正式創黨後，才會與各方有意投入選戰的人才們會面。不過 NOWnews 今日新聞，率先幫讀者列出了一份，台民黨可能的區域及不分區立委人選。

時代力量為何深陷危機？ 神人分析：誤解了支持者的期待

台北市長柯文哲昨（ 1 ）日證實將籌組「台灣民眾黨」，在政壇投下震撼彈。柯文哲組黨對 2020 大選會帶來何等衝擊，藍綠雙方仍在各自評估，時代力量卻意外率先成為「受災戶」。立委林昶佐宣布退黨，洪慈庸隨後也開記者會表示，一度想要離開，但仍決定留下做「最後的努力」。時代力量為何深陷危機？有網友分析是因為「誤解了支持者的期待」。

飲料抽抽樂總是 89 折？ 神人破解「 100％ 中 0 元」暗黑套路

連鎖便利商店不時推出購買任兩件飲品，即可參與抽獎活動，獲得最高 0 元購買商品的優惠，不過有網友在 PTT 八卦版表示，每次抽獎大多只抽到 89、79 折，好奇詢問折數的比例是如何分配，貼文立刻引發網友熱議，更有人神破解 100％ 拿下 0 元優惠的「暗黑套路」。（編輯：賴詠璿）