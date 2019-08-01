中國官方喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進週五 (2 日) 推文表示，川普祭出的新關稅，絕不會讓美方更接近達成想要的 (美中貿易) 協議，而且中國重點擺向打長期貿易戰。

川普週四 (1 日) 推文表示，中國沒有履行採購美國農產品，也沒有履行「停止向美國出售芬太尼 (類鴉片止痛劑藥品)」的承諾，對此，美國政府將在 9 月 1 日向中國剩餘價值 3000 億美元的中輸美商品徵收 10％ 關稅。

《環球時報》總編胡錫進推文回應美向中祭出的新關稅。(圖片：翻攝胡錫進推特)

胡錫進週五推文表示：「(川普祭出的) 新關稅絕不會讓美國更接近達成想要的 (美中貿易) 協議，只會讓美方離得 (達成協議) 更遠。我認為中國將不再優先控制貿易戰規模，將把重點放在長期貿易戰的國家戰略上。」

對於中國沒有履行採購美國農產品，胡錫進諷刺回應，美中貿易戰推動了中俄農業合作，促進俄羅斯農業的進一步現代化，貿易戰為美國農民創造強有力的競爭對手，全球農業出口模式可能會發生永久性變化。

胡錫進週五表態「中國要打長期貿易戰」的談判策略，也呼應川普早前言論。

上週五 (26 日) 川普就表示，中國可能想等到明年大選後才達成協議。本週二 (7 月 30 日) 川普推文警告：「中國等待 (美大選後再達成協議) 的問題是，如果我贏了，中國得到的協議條件，將比現在談判的要艱難得多，或者根本沒有協議。」

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