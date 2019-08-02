國安特勤私菸案持續延燒，總統府 30 日公布清查結果，目前確認共有 79 人購買 8074 條菸，另有收押在職及離職人員 3 人 450 條，以及尚無法查明身分的 1262 條，總計 9786 條。對此，台北地方檢察署昨（ 1 ）日傳喚前華航資深副總羅雅美、前空品處副總邱彰信和協理于堯等 8 人，檢方複訊之後，諭令邱彰信、于堯分別以新台幣 70、50 萬元交保；羅雅美訊後請回。

羅雅美為前國安會祕書長邱義仁機要，也是總統蔡英文口中的「小美」；邱彰信為立委邱議瑩胞弟， 2 人皆為蔡英文 2019 年「自由民主之旅」的專機負責人和承辦單位。私菸案爆發之後，檢方連日訊問購買菸品的理由，多數訂購者表示要自用和送人，並無轉售牟利。

此外，為釐清華航公司協助辦理專機處理大量免稅菸品的交易流程，昨指揮法務部調查局新北市調查處，並以證人身分，約談疑涉案的前華航高層說明，包括前華航資深副總羅雅美、前空品處副總邱彰信和協理于堯等 8 人。

其中于堯被轉為貪汙案被告，邱彰信、羅雅美先前遭民眾告發瀆職等罪，檢察官以他字案被告約談兩人說明；檢察官複訊之後，晚間諭令邱彰信、于堯分別以新台幣 70、50 萬元交保，羅雅美有事證待釐清，暫時被依裁定無保請回。（編輯：賴詠璿）

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