聯準會 (Fed) 決議寬鬆市場，但不再受債務上限限制的美國財政部卻準備透過即將到來的融資行動緊縮金融環境。

美國財政部週一 (29 日) 公布了積極的計畫來增加現金餘額，計畫在 7 月到 9 月的本季再借入 4330 億美元，估計至季底餘額達 3500 億美元。

相比之下，財政部在 4 月到 6 月間僅借支了 400 億美元。

債券發行量的大幅增加有可能部分抵銷 Fed 剛公布的貨幣寬鬆政策。由於財政部將大量新債券拋入市場以重建其現金儲備，可能會導致債券價格下跌並推高國債殖利率和其他市場主導的利率。

Fed 將隔夜基金利率目標範圍降低了 25 個基點，並結束每月資產負債表縮減的行動。

短期利率的上行壓力來自於美國國債殖利率曲線在幾個月內倒掛，加上 10 年期國債殖利率正在下降。

Wells Fargo Investment Institute 全球固定收益策略聯席主管 Brian Rehling 表示，財政部的行動「可能繼續讓殖利率曲線保持倒掛」。「在 Fed 會議前殖利率曲線還保持正值，至少在 3 月期和 10 年期之間。但在 Fed 會議後再次出現倒掛。」

野村證券首席美國經濟學家 Lewis Alexander 在報告中告訴客戶，財政部的行動可能對市場利率構成上行壓力，並導致 Fed 開始回購短期債券進而擴大其資產負債表。他認為，新債券不一定能完全抵銷降息，但確實限制了停止縮表的影響。

他說：「財政部的現金餘額決策對其儲備的影響，在某種程度上要大於 Fed 對其資產所做的決定。」

財政部的現金政策發生在 Fed 的休會期間，下次會議在 9 月中旬。根據 CME Group 的 FedWatch 工具，目前大多數交易員預計會再次降息。

《The Bear Traps Report》編輯 Larry McDonald 表示，強勢美元加上財政部行動，將促使 Fed 實施更多貨幣寬鬆政策。

他表示，「這種美元融資問題已經引發了一些問題，就像回購一樣，因此財務狀況將會發生變化並迫使 Fed 更趨寬鬆。」

川普政府和國會領導人上月商定了一項預算和債務上限協議，該協議將債務上限豁免至 2021 年，參議院週四 (1 日) 通過該協議。財政部長 Steve Mnuchin 之前警告國會，該部門可能會在 9 月初用罄現金。

在 2017 年川普政府的減稅政策後，美國聯邦赤字繼續擴大，因為收入未能跟上支出成長的步伐。 2018 財年赤字達到 7790 億美元，較減稅生效前一年相比增加了 17%。

2019 財政年度赤字再次擴大。財政部報告在截至 6 月的前 3 季出現 7470 億美元的赤字。

美債 10 年期殖利率走勢

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