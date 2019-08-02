深耕台灣多年的日系品牌-虎牌，於2019年8月1日盛大舉辦的「2019年虎牌新商品商談會」中，針對新品發表部分，特地邀請來有食材配樂師之稱，金鐘獎最佳音效獎的福多瑪Thomas Foguenne現身，福多瑪來自比利時，以虎牌為現代人帶來愉快生活感而創作的曲子呈現。並且為虎牌新產品配置菜色，結合了創作的音樂，傳達出虎牌充滿生活感的現代時尚產品。現場在交織的音樂聲中，Thomas Foguenne親自示範虎牌2019年年底新產品-高火力IH炊飯電子鍋(JPF)，演譯快速且豐富的料理，透過高火力IH加熱方式搭配5層遠紅外線土鍋塗層鍋，可以擁有優越的蓄熱性，還可以短短15分鐘即可完成條理菜餚；另也帶來由擁有多樣調理盤的方形電火鍋(CRL)所製作出的小點心，在生活和家庭朋友聚會時可以於快的在家簡單輕鬆上桌。

來自比利時的Thomas Foguenne，在音樂的領域上曾獲得2016、2017及2018年連續三年受到金鐘獎提名，並2次獲得金鐘獎最佳音效獎；本身也是位廚師的他，對於虎牌新品所帶來的簡單便利性，感到十分滿意，因為如果將烹煮的時間縮短，也表示將會有更多時間享用美食，用心感受生活-將時間留給更幸福的享受。

虎牌新品主軸以現代人創造簡快料理，讓料理更輕鬆。更融入親子互動料理模式，以家為樂的料理時光。

有鑑於台灣食安問題已儼然成為消費者最關注的生活議題之一，對策上除了選擇安心食品外，也讓許多人開始認真對待，自行準備營養飲食的重要性；由於現代人步調快且重視生活品質的狀況，對於家電用品功能的需求度也越來越不同。深耕台灣家電市場多年的日本歷史品牌-虎牌，透過不間斷的查視與分析，將於2019年12月推出，更加符合消費者使用需求的全新商品。虎牌今年提供的價值是“生活豐富，使用便利，更好品質”。可以輕鬆製作美味健康的餐點，豐富的生活，並享受每日隨身攜帶的保溫杯方便舒適的體驗，更可以安全並高品質地使用它。

全新產品-高火力IH炊飯電子鍋(JPF)，有著滿足現代人簡單透過調理選單的選項，即可輕鬆完成15分鐘時短料理的特色，除此之外仍不失虎牌原有優勢，在電子鍋上的米飯烹煮亦強調出Ｑ彈口感，讓電子鍋有更多元的使用模式；另外，充滿時尚美感的方型電火鍋(CRL)，除了造型時尚討喜外，其小巧的設計更是方便收納，也很合適聚會時使用，產品擁有三種不同料理盤，分別是章魚燒烤盤，波型烤盤及深鍋，多樣料理盤讓家庭聚會時，能輕鬆料理，享受共煮及共食的美好時間。此外更是可以使用於親子料理，親子使用烤盤來簡單料理，讓烹飪也變成生活的樂趣。

另外，保溫瓶系列，提倡使用便利性的設計，因應不同的使用習慣與場域推出頗為講究的瓶口設計，擁有方便攜帶的運動養身系列、吸引文青市場的懷舊風系列、以及充滿藝術風的日本工藝設計系列等。

虎牌一直秉持著「將幸福傳遞到世界各地」的理念，為更好的品質把關，在擁有獨家機能的高端技術下，也將不斷持續推出能帶給世界幸福的更好商品。

2019虎牌新商品商談會，現場也大規模展出各系列商品，今年以「虎牌日常，溫度正好」為主題，並以「生活豐富、使用便利、更好品質」為軸線，展出各式符合市場新趨勢的商品。