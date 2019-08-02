日本經濟再生大臣茂木敏充 (Toshimitsu Motegi) 在周四 (1 日) 與美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) 見面後表示，美國與日本雙方一致同意，加速貿易談判。

本周四、周五美日代表在華府會面，將就汽車、農產品等關稅貿易問題做出解決。這是美日雙方在六月的協商之後，一個多月來首次的內閣級別的討論。

茂木敏充表示，希望能夠找到適切的方式，與美國盡快達成貿易協商。「談判還在進行中，我們還沒完全同意，所以我們將盡快進一步協商」。

被問及雙方協議前景時，茂木敏充表示，與萊特海澤沒有討論關於時間點的細節，「不過我們雙方一致認為時間不多了」。

美國希望日本降低對美國牛肉 38.5% 的高關稅，且美國總統川普希望同步降低農產品關稅，可做為 2020 年總統選舉的籌碼。

日本方面，則希望美國能取消對於汽車與零組件在內的各種工業產品關稅。不過至今雙方都尚未做出妥協。日本表示願意對美元農產品開放，但同時需視茂木敏充在工業品的關稅爭取上，達到什麼程度。

預期日本首相安倍晉三將於 9 月份造訪美國紐約，預期屆時將會與美國總統川普會面，雙邊的貿易協商可能將加速。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>