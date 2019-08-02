（中央社美國海尼斯港1日綜合外電報導）「紐約時報」（NYT）報導，已故美國參議員羅勃．甘迺迪的孫女希爾今天疑似發生藥物過量，從麻薩諸塞州海尼斯港（Hyannis Port）家中送醫後不治，得年22歲。

紐時確定這名死者為羅勃．甘迺迪（Robert F.Kennedy）及91歲妻子艾瑟．甘迺迪（Ethel Kennedy）的孫女希爾（Saoirse Kennedy Hill）。路透社無法立即與麻州當局證實這則報導。

美聯社報導，在消息傳出後，甘迺迪家族晚間發出聲明表示，希爾熱衷於人權及女性賦權，並與墨西哥原住民合作在當地興建學校。

聲明引述她的外婆艾瑟．甘迺迪，表示「今天世界少了一點美」。

紐時報導，現場應急人員下午接獲通報，將希爾送往海尼斯的鱈角醫院（Cape Cod Hospital），隨後醫院宣告她死亡。

希爾在波士頓大學主修傳播，並擔任學生民主黨（Student Democrats）副主席。

報導表示，她2016年在麻州就讀私立學校期間，曾寫道自己深受心理疾病所苦。

這起命案為甘迺迪家族悲劇魔咒再添一筆。到目前為止，甘迺迪家族已經有10多人因為非自然因素死亡，包括羅勃．甘迺迪及前美國總統甘迺迪（John F.Kennedy）都因遇刺身亡。（譯者：侯文婷/核稿：徐睿承）1080802