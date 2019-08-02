左投新秀入列！富邦悍將今年季中選秀第二輪指名的投手朱益生，以簽約金360萬元，月薪9萬元，另有激勵獎金60萬元完成簽約，並選定70號作為球衣背號，正式加入富邦悍將！朱益生今日將向球隊報到，隨悍將二軍行程展開職棒新生涯！

1999年出生的左投手朱益生，高中時就讀棒球名校平鎮高中，畢業後選擇先進入台北市立大學就讀，累積了一年的大專棒球經歷後投身中職選秀，並於第二輪獲富邦悍將指名。朱益生在三級棒球階段多次入選中華代表隊，精準的控球與卓越的續航力是他的最大優勢，更難能可貴的是勇於與打者對決的強大心臟，球團也希望朱益生能盡快適應職棒生活，早日站上職棒賽場的投手丘投出屬於自己的榮耀。

在決定投入中華職棒選秀之後，朱益生很開心能在今年選秀第二輪就被富邦球團選中，更開心的是能夠跟同樣來自平鎮高中的左投手賴鴻誠同隊，「賴鴻誠學長是我的偶像！」學長賴鴻誠也非常歡迎學弟的加入，並特別將用來提醒自己的話與學弟分享「要不停的朝向目標努力前進！多看、多學習，更要多聽別人給的建議！」

此外，相隔一年後再次與平鎮時期的隊友戴培峰同隊，兩人都很開心能夠再次穿上同隊的球衣，為了幫助隊友能夠早日適應職棒環境，戴培峰也特別提醒朱益生：「職棒沒有想像中的簡單，要更努力的強化自己！」更希望兩人能夠再次合作，幫助悍將拿下一場又一場的勝利！