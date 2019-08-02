馬上就是父親節了，蝦皮購物看好「券buy」潛力，自8月起結合蝦券推出「付清節」主題活動，全站輸碼即享優惠12%，活動期間還集結各大品牌祭出27折起的優惠，父親節當日還有限時特賣滿額享指定超取免運。此外，即日起至8月5日在指定館消費滿888元，還可抽歐洲來回機票，買越多中獎機會越大。

蝦皮購物迎接父親節，8月5日到8月8日期間集結品牌好禮最低27折起，同時推出滿額贈，消費滿5000元即贈500元，還有超人氣遊戲「蝦搖一波」於每日下午1點及晚上9點兩時段與粉絲同樂，要送出總獎金88,888蝦幣。

除了折扣、滿額贈與遊戲之外，父親節活動期間蝦皮也祭出多重優惠，不僅有「霸氣蝦券日」氣勢登場，Lenovo IdeaPad 720S下殺61折，「霸氣3C日」則有富及第智能不銹鋼洗衣機下殺4折，6千元有找，「霸氣暖男節」萬寶龍男性淡香水只要35折，父親節當天則是「神隊友付清日」，除了限時特賣滿99元享7-ELEVEN超取免運外，更貼心設置送禮推薦專區，包括時尚神隊友、打game carry神隊友及體貼暖心神隊友等。

此外，想要出國玩的人更不能錯過這次可以犒賞老爸的機會！即日起到8月12日「蝦皮男人館」下殺全館88折，8月2日祭出整點爆品，夏慕尼鐵板燒套餐晚上9點開搶，且只要在8月5日11點59分前消費滿888元，可抽歐洲來回機票資格，下單越多筆，中獎機會越大。