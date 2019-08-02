根據南韓《韓聯社》2 日報導。受到南韓在 2 日遭日本政府從出口白色名單中剔除影響，由南韓超黨派所組成的韓日議員聯盟在同日表示，日本該項決定迫使南韓必須考慮在「日韓軍事情報保護協定」(General Security of Military Information Agreement，GSOMIA) 方面作出毀約。

韓日議員聯盟主席姜昌一 (執政黨共同民主黨國會議員)，在 2 日的 MBC 電台節目中，作出了以上表示。他說道「狀況演變成這種地步，(GSOMIA 的毀約) 當然只能進行檢討」。「日本在理論上相互矛盾。彼此處於敵對關係，為何我們還需要簽署 GSOMIA」。

而韓聯社也在 2 日下午的最新報導中提到，南韓政府宣布將對日本採取貿易上的限制措施。向日本作出反擊動作。

然而在 2020 東奧的抵制運動方面，姜昌一表示「還不到進行深度議論的時候。有過度煽動的可能性」。「這雖然是一項點子，在稍微冷靜後再來仔細探討」，表現出慎重的姿態。

而對於先前他以國會代表團成員身分，赴日就出口管制問題尋找出路，卻遭指責沒有獲得成果。姜昌一表示「沒有成果這個表現並不恰當」，他強調「我們不是為了作出成果，而是為了傳達意見而去」。

在與日本自民黨的二階俊博幹事長的會面遭到中止一事，姜昌一表示「對方毀約了 2 次」，並說道安倍晉三的意見影響了會面的進行。

姜昌一向日本執政黨議員廣泛的傳達了韓方意見，並提到日本在野黨議員們都站在反對經濟報復擴大的立場。也指出日本自民黨內也有人感到憂心。

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