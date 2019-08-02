林國基是許多天王天后的御用服裝設計師，日前他受邀上年代新聞《聚焦2.0》自揭身體隱疾。林國基父親因肺腺癌過世，他因此非常注重健檢，一檢查才發現自己有肝鈣化及大腸息肉。熱愛健身的他，曬出三角泳褲腹肌照，自曝曾胸肌練過頭，曾呼肌困難，向旁人求助「我快昏倒了」，緊急被到醫院，他笑稱以前的D罩杯縮到現在的C罩杯。

林國基出身農家子弟，爸爸是個農夫，天天出勤務農，10年前不幸罹肺腺癌過世，林國基自從發現父親患病情到過世期間，汲取不少醫療知識，林國基天天運動、自認是個健康寶寶，對健檢也開始重視，不料檢查後發現自己有大腸息肉跟肝鈣化，讓林國基相當驚：「怎麼會發生在我身上？」

但醫師解釋，肝鈣化不是指整個肝都鈣化，是指肝局部或某些地方有「鈣化點」，可能是之前受過撞擊瘀血，在修復過程中慢慢有鈣化的情形，肝鈣化表示以前受過傷的疤痕，對肝功能不影響。大腸息肉分兩種，增生性與線流性息肉，後者會有3%機率罹癌，復發機率跟飲食習慣有關。

現年57歲的林國基，在年代新聞《聚焦2.0》曬出30歲時的泳裝造型，壯碩黝黑的身形與現今差異頗大，他表示以前不管夏季還是冬季都晨游，「2度我也游！」而那時相當在意身形的林國基，因羨慕模特兒身材，自曝在時裝周前都會去健身房練胸，因操之過急，導致訓練過程中出現呼吸困難，像旁人求助，「我快昏倒了」，才緊急被送往榮總治療，結果被診斷出，左胸肌練太大，左心室肥大，「D罩杯變現在的C罩杯」。