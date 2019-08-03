不論住家裝潢得多美輪美奐，保障生命財產安全絕對是最重要的事，尤其是火災發生時，耐燃、防焰的建材可延緩火勢蔓延速度、增加逃生避難的時間，建議民眾裝修時可選用具耐燃與防火的建材，且要求廠商提供證明，確保其功用。

根據內政部消防署統計今年1~6月火災事件，共逾1.3萬起火災，造成79人死亡、251人受傷，房屋損失逾6.9億元、財物損失逾5.3億元，其中火災類型第一名為建築物起火，顯示居家防火的規劃與設計相當重要。

信義居家表示，民眾在進行裝潢時若要加強防火功能，最常見有3處可選擇防火建材，首先是「天地壁」，即天花板與隔間，過去常見的磚造便屬不燃的防火材質，但現在設計多採輕隔間，不論是木質隔間，或一般常見內含保麗龍球的輕鋼架隔間，皆難抵擋火勢，建議選用矽酸鈣板、灌漿輕隔間或陶粒牆，屬於耐燃材質，皆有防火隔熱效果。

其次是地板，可選擇特殊地板材，例如具防焰功能的地毯、人工草皮等，因有一定時間的防焰效果，可減少火苗閃燃機率，信義居家提醒，選擇相關建材時，包含防焰窗簾等，務必附有防火證明或防焰標示。此外，耐燃的防火門窗也是可考慮的建材，有不同防火時效等級，同樣也須選擇具防火標章的門，才能真正有保障。

信義居家提醒，近年流行的開放式廚房、中島廚房的設計，因無廚房隔間牆，一旦廚房發生火災，較易蔓延釀災，因此「建築技術規則」規定，建築物地面高度在50公尺或16樓以上的住宅，若有設置瓦斯即應有具1小時以上防火時效的牆壁，切忌打掉牆面做成開放式廚房。