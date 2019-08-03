一支價值不超過300元的伸縮桿，就可以搞定家中的收納，舉凡櫃子的分類、清潔用品的擺放，甚至是冰箱的食材分類，都可以使用伸縮桿，立刻將雜亂變整齊，無疑是既便宜又好用的神器。

信義居家舉5個例子說明，伸縮桿如何將收納做好，首先是「櫃子分類擺放」，家中櫃子多會放置各式各樣的物品，時間一久，不僅很快就滿，而且因物品大小不一而顯得非常凌亂，甚至找一個物品都要花很長的時間，此時只要用一支伸縮桿，讓物品分門別類，之後找尋時就可一目了然。

洗手台下方擺放清潔劑跟其他雜物等，若不時常整理，也容易全部混雜一起，而且因打掃區域不同，使用的清潔劑不同，若雜亂難以辨識清潔劑，就必須一瓶一瓶拿出來檢視，因此，架上伸縮桿之後，將清潔劑吊掛起來，就可很清楚知道打掃時要哪一瓶。

除了櫃子的收納外，冰箱的收納也可以使用伸縮桿。信義居家指出，冰箱裡的食物也是最容易因為擺放太多食材，導致部分食材被遺忘而過期，建議可用伸縮桿分區，讓人可以一目了然看見食材擺放的位置。

信義居家還推薦伸縮桿可當成萬用雨傘架，可運用大門旁或近客廳的角落，將伸縮桿當成雨傘置物架，只要在地上舖個防水踏墊即可。另外，若家中有滾筒式塑膠袋，若每次都需要用手抽取，此時可拿伸縮桿套進去滾筒式袋子，固定後就可方便取用。