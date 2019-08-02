第五屆U-12世界盃少棒錦標賽(2)日比賽再度受到大雨攪局，午場的日、韓大戰也僅戰至3局就因雨延賽，而中華隊與墨西哥之戰則是在晚間8:30終於開打，中華隊靠著先發投手郭宸安完投五局5次三振，僅失一分好表現，四局下加上九分大局奠定勝基，江宗駿再見安打五局提前結束，中華隊以11:1取得循環賽重要的一勝。

開賽台墨雙方形成投手戰，雖有攻占壘包但未能成功轉換為得分。三局下中華隊開啟速度戰，吳翊睿先是盜壘加上墨西哥連續兩次傳球失誤，靠著腳程跑回中華隊第一分。

四局下，又是吳翊睿關鍵二壘安打送回兩分開啟攻勢，一共打了14人次，猛攻五支安打加上六次保送，製造出九分大局。五局下， 葉弘仁率先擊出二壘安打，接著盜向三壘成功，用江宗駿再見安打結束比賽。

中華隊先發投手郭宸安完投五局送出5次三振，沒有四死球只被敲零星五支安打，其中被墨西哥四棒羅培茲(BEAVEN LOPEZ,Roberto Angel)敲出一發陽春彈。賽後表示，連續兩次三振之後太急著想把打者解決，投得有點太高了。「自己沒有在意完投，專注每顆球。」至於壘上有沒有人，他認為差異不大不會緊張，專心做好自己的工作。球星爸爸郭勇志叮嚀他直球的重要性，他也在網路上看影片自學指叉球，母隊教練同時傳授變化球訣竅。在今天比賽中都有不錯的發揮。

賽後訪問帶起中華隊氣勢的吳翊睿四局下關鍵二壘安打，打擊當下只想著：「打出扎實安打把隊友送回來。」李國強總教練認為，開局的時候小朋友太在意比賽勝負，導致繃太緊，有注意到這個現象，提醒小球員們要放鬆。之後收到效果才有後續大局的出現。

郭宸安配球有針對墨西哥，與教練團討論配球模式，在掌握中。同時也肯定宸安表現，集訓至今有不少收穫。中華隊打點王黃天賜是列強首要盯防重點人物。李國強總教練叮嚀黃天賜：「心態準備好，不要因為比賽變化去改變自己。