週五 (2 日) 交易，原油期貨上漲，稍微收復前一日因川普對中國祭出新一輪關稅所引起的 4 年來最大單日跌幅。

川普週四下午在推特上宣布對一系列進口的中國貨品加徵 10% 關稅，引起市場對全球能源需求的擔憂。

經濟學人智庫全球經濟學家 Cailin Birch 表示，「與前幾輪的關稅不同，受此 10% 關稅影響的貨品包括完成品，這意味對美國消費者的衝擊或比過往更直接，這令中美的經濟成長前景變得黯淡，因此影響了全球石油需求。」

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.71 美元或 3.2%，收每桶 55.66 美元，自前一日深度的 7.9% 跌幅中挽回一些，但根據道瓊市場數據，本週仍見 1% 跌幅。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.39 美元或 2.3%，收每桶 61.89 美元，自前一日 7% 跌幅中返回一些，但本週仍跌 2.3%。

總部設於維也納的諮詢公司 JBC Energy 分析報告指出，未來幾天石油的波動性可能持續處於高位，因為市場擔心中國的報復行動，同時因中美磋商和解的希望漸漸破滅，中期宏觀情況受到衝擊。

然而，Baker Hughes 周五公布，本週美國活躍的石油鑽井平台數量減少 6 個至 770 個，為連續第五週下降，這可對石油價格提供一些支撐力。

週四關稅消息令美股大跌，投資者湧向公債和黃金等避險工具，美元也遭拋售，因市場預期中美貿易加劇後對全球成長構成威脅，恐迫使 Fed 轉更積極的寬鬆立場，繼本週三降息後，再進一步降息。

然而，向來美元貶值就會支撐以美元計價的商品價格，但這回卻對週四石油價格沒有幫助，因為市場對全球成長的擔憂刺激投資者自原油和其他風險資產中潰逃。

根據道瓊市場數據，週四 WTI 降幅為最前月契約自 2015 年 2 月 4 日以來最大單日跌幅，且為今年 6 月 19 日以來最低收盤價。獨立能源專家 Anas Alhajji 表示，這樣的跌幅「不尋常」，在過去 9126 個交易日中只有 55 日跌幅超過 7％，「先前下跌大多與戰爭、金融危機和沙國與 OPEC 行動等重大事件有關，但週四都不是這些事件。」

「川普宣布的消息震驚了交易員，他們負面反應，接著演算法發揮魔力，直到我們衝到對沖的門檻，這引起價格更深的下跌，因為銀行試圖保護這些對沖。」

其他能源商品交易

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 8.1 美分或 3.7%，收每百萬 Btu 2.121 美元，本週跌幅 1.4%。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 3.2 美分或 1.8%，收每加侖 1.7815 美元，本週跌幅 2.2%。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.7 美分或 2%，收每加侖 1.8902 美元，本週跌幅 1.2%。

EIA 週四公布上週天然氣庫存增加 650 億立方英呎，超過預期。施密德電氣商品分析師 Christin Redmond 表示，「因中西部和西部地區未來 6-14 天的天氣預測溫和，價格短期內難以找到支撐，因為產量激增的情況下需求減弱。」

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