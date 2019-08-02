週五 (2 日) 美元指數連續第二天下挫，下跌 0.27%，勉強守在 98 整數關卡之上。美國公布非農數據符合預期，但前值遭到下修，加上美中貿易戰緊張加劇，市場對聯準會 9 月降息的預期堅定，使美元承壓。總計本周美元收小漲，留下長上影線。

美國公布 7 月非農就業數據，增加 16.4 萬人，低於前期之 19.3 萬人，其中非政府部門就業增幅僅 14.8 萬人，低於預期之 16 萬人。此外，前兩個月整體非農數據遭到下修 4.1 萬人。統計過去三個月，平均非農就業增幅為 14 萬人，遠低於去年同期平均之 23 萬人。

紐約 BMO Capital Markets 全球外匯策略長 Greg Anderson 認為：「這是一份會讓美元承受壓力的報告。我相信這份非農就業報告，增加了聯準會 9 月降息的機會」。

此外，在 7 月貨幣會議中，對降息投下反對票的：堪薩斯城聯邦儲備銀行行長 Esther George，最新在周五表示，未來經濟前景存在一定的風險，若接下來公布的經濟數據，顯示景氣將更加疲弱，「我會準備好調整利率政策」。

市場篤定下次聯準會將降息。最新 FedWatch 顯示，9 月 18 日聯準會維持利率不變機率，一天內由 14.6% 大減至 0.8%，降息一碼的機率，則由 85.4% 暴升至 99.2%。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

美元走軟加上市場避險情緒仍高，推升日圓兌美元再度上漲 0.69%，USD/JPY 強勢衝破 107 大關卡，盤中一度來到 106.505，刷新今年 1 月初以來的新低紀錄。

USD/JPY 日線 (來源: FXSTREET)

歐元則相對美元上漲 0.21%，EUR/USD 從兩年的低點 1.10285，連續兩日反彈。市場聚焦的美歐貿易協商出爐，川普宣布美國與歐盟簽訂牛肉協議，歐盟將提高美牛進口配額，開放更多無激素美牛進口。

分析師認為，儘管美歐雙方於農產品貿易上達成協議，暫緩市場緊張情緒，但對於汽車關稅部分，仍存在擔憂，全球風險偏好依舊受到壓抑。

此外，歐洲央行 (ECB) 正準備重啟購債計畫，但歐洲經濟前景持續惡化，分析師認為，貨幣政策很難立即出現效果，對於歐元的支撐力道依舊薄弱。

EUR/USD 15 分線 (來源: FXSTREET)

截至週六 (3 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 98.1。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1106 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2156 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6799 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3203 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.59 日圓。

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