（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）幾個月來，美中貿易戰與香港「反送中」令北京傷透腦筋，中國官媒與官員近期不再客氣，連番諷刺並批評美國。紐約時報分析，在宣傳部門授意下，中國正企圖煽動民間反美情緒。

美中貿易談判5月觸礁後，兩國調高對部分貨品加徵的關稅稅率，但雙方未撕破臉，使美國總統川普與中國國家主席習近平6月底有機會在日本會面。香港6月爆發「反送中」抗爭後，中國官媒起初鮮少報導，近期卻大肆曝光，並直指華府是幕後黑手。

紐時報導指出，一切轉折在於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月在華府會見香港壹傳媒創辦人黎智英，中國外交部駐港特派員公署隨後以發言人名義指控華府高層「別有用心」，企圖干涉香港事務和中國內政。

中方反美言論接著紛紛出籠，最引人側目的是中央電視台主播康輝上週一連多日放炮，在播報一向拘謹的「新聞聯播」中抨擊美國「充當攪屎棍」、「懷著怨婦心態」、「汙衊中國的觀點荒唐得令人噴飯」，辛辣用詞頓時成為網民討論焦點。

眼見網路熱度居高不下，康輝7月29日在央視新聞微博分享的影片中加碼演出說：「如果美國一小撮人總是興風作浪的話，那對不起，對事也對人，懟得你灰頭土臉，懟得你啞口無言。而且懟的時候，我們始終氣定神閒。」

與此同時，中國外交部也打開天窗說亮話，發言人華春瑩7月30日直指香港一連串抗爭「是美方的一個作品」，並敦促美方「停止玩『火中取栗』的危險遊戲」。

報導指出，這並非中國首次以怪罪外國的手段處理內部問題，30年前，北京也曾指控華府煽動天安門民運。如今，歷經數十年經濟、科技甚至軍事合作，美中關係不斷惡化，雙方態度日益敵對。

美國約翰霍普金斯大學政治經濟學教授孔誥烽表示，香港只是北京將一切都怪罪美國的策略一環，「中國政府很清楚，川普政府在美國和中國都不受歡迎，理所當然成為代罪羔羊」。

觀察家認為，這些運作背後肯定有北京最高層授意。紐時報導提到，對美國與多黨民主體制深感懷疑的中共中央政治局常委王滬寧是政治宣傳專家，很可能就是反美文宣攻勢的幕後推手。

北京試圖煽動反美情緒之際，本週在上海進行的美中第12輪貿易談判進展有限，終結貿易戰的協議依舊難產。眼見中國使出拖延戰術，川普昨天宣布，9月1日起對尚未受貿易戰波及的3000億美元中國輸美貨品加徵10%關稅，美中貿易戰僅休兵一個月又再度升溫。

被問到中方是否會祭出報復性關稅，華春瑩8月2日在中國外交部例行記者會僅說，如果美方付諸實行，中方將不得不採取「必要的反制措施」。

華爾街日報報導，由於中國對美是貿易出超國，北京很難再以關稅反擊。若鎖定美國企業報復，例如取消向波音（Boeing）採購737 MAX客機的訂單，或更頻繁稽查企業、延後發放經營許可證，也可能使外商投資中國的意願打折扣，對中國經濟造成傷害。

在此情況下，凝聚民族主義分子力量，鼓動民間抵制美國並支持國貨，被認為是北京最可能使出的反擊手段之一。

美國玩具製造商MGA娛樂公司執行長賴瑞恩（IsaacLarian）表示，中國民族主義正在發酵，消費者不再買iPhone，而是選購華為手機，「很遺憾，這一旦發生，我認為會產生深遠影響，流失的客源將再也回不來了」。（編輯：陳永昌）1080803