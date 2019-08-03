衛視中文台《旅行應援團之一起出發吧》最新一集繼續跟著庹宗康、NONO、Teddy、風田及梁凱莉一起暢遊新竹關西。該集尾聲製作團隊祭出任務要每一個人打電話給最想說「謝謝、對不起、我愛你」的人，NONO打電話給老婆朱海君，鐵漢柔情直說3次我愛你，讓老婆擔心問：「你幹嘛啦！」而梁凱莉打電話給經紀人，一句話都還沒說完，就已經哭的鼻涕眼淚齊流，嚇壞庹宗康。

這次《旅行應援團之一起出發吧》來到客家美食重鎮，看到滿桌客家美食豬腳、菜圃蛋、薑絲大腸，庹宗康、NONO、Teddy、風田及梁凱莉顧不得形象，大啖朵頤，不僅男生們都連吃兩碗飯，連美女藝人梁凱莉都吃了兩碗飯，還把自己做的2個菜包也吃完，隨後一行人移駕到體驗擂茶，辛苦20分鐘後的美味擂茶，讓大夥忍不住一碗接一碗，尤其來自日本的風田，一吃到擂茶驚為天人，大呼日文「歐一西」，連梁凱莉也都連喝3碗。

吃了一天也逛了一天之後，回到民宿大家決定來玩遊戲，每個人都要打給一位藝人或相關朋友，對他們說「謝謝、對不起、我愛你」，NONO二話不說，直接打給老婆朱海君，先是自我告誡說：「不好意思每天收工回家都窩在沙發，以後我會盡量多分攤小孩方面的事，對不起，辛苦妳了！最後我要跟妳說我愛你、我愛你、我愛你！」讓朱海君忍不住嬌嗔：「你幹嘛啦！我也愛你啦！」

而梁凱莉則是打給經紀人，只是話都還沒講完一句，就已經哭得一把鼻涕一把眼淚，讓經紀人嚇壞以為她是要借錢還是有困難，最後梁凱莉是謝謝經紀人總是包容她的脾氣：「謝謝，對不起，我愛你！」一次完成任務。至於庹宗康最後則是打給了卡古大喊：「我愛你！」讓卡古笑到不知所措。