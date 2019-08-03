中國大陸限縮陸客來台自由行，掀起各界關注。財訊社長謝金河今（3）日早上以「李榮浩和楊丞琳的尶尬」為題po文，說這將增加兩岸人民往來更多天變，代表兩岸關係倒退。而大陸官方制裁台灣的力道預期還會繼續升高，台灣還得承受更多的挑戰。再來是美中台的三角關係「美中兩隻大象盤旋在台灣的天空，這會是新常態。」

財訊社長謝金河早上在臉書po文，以「李榮浩和楊丞琳的尶尬」為題，說8月1日起，中國大陸關閉了47個城市來台自由行，這是兩岸關係再進一步後退的訊號。尤其，這兩天在微博上，討論最熱烈的是熱戀中的藝人李榮浩和楊丞琳的約會怎麼辦？有人模擬李榮浩必須彥加團進團出的團，可能約會一半就得回去報到。從這個範例可以看出自由行取消了，將增加兩岸人民往來更多天變。

謝金河也說，從另一個角落來看，對岸把人民往來的大門都關了，甚至下一步也把團體進出的門也關切，這是兩岸關係大倒退的訊息。

因為大陸當局可能把陸客來台當成給小英政府施壓的武器，間接也向台灣人民傳達一個訊息：如果你們再把票投給小英，中國大陸制裁台灣的力道還會繼續再升高，限縮陸客來台可能只是一小步。從這個現象來看，未來還有5個月才大選，台灣還得承受更多的挑戰。

謝金河也說挑戰還有美中台的三角關係，美國施壓中國大陸，大陸對台灣施壓台灣，美國則拉台灣一把，這樣的結構在台灣大選前可能會更強烈。像先前所羅門群島傳出要在台灣斷交，大陸給所羅門更多的籌碼，最後一刻，美國出面擺平，這個事就過了。未來這半年，台灣政治的天空會看到中國大陸、美國兩隻大象盤旋在台灣的天空，這會是新常態。

在來，謝金河提到，面對大陸巨大的壓力，台灣的政府也要大力拉抬台灣的經濟活力，小英政府必須把過去三年所有作繭自縛的政策努力鬆綁，對觀光產業的加持更不要手軟，在邊打，一邊壓的環境下，台灣必須靈活找出路。