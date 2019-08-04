根據萬事達卡發布2019年「全球最佳旅遊城市報告」指出，以出境旅遊人數來看，台灣旅客去年（2018）的海外旅遊人數占比首度擠進全球前10名，較10年前上升4名，而且台灣旅客在海外的旅遊花費金額，在北亞地區中更排名第4，顯示台灣人不僅愛出國玩，旅遊消費更是不手軟。

萬事達卡最新調查顯示，亞太地區的觀光客人數在過去10年間急速成長，在前10名中就占了4名，單是中、日、韓、台等4個市場的旅客，在海外旅遊時的花費金額，就占了全球前200大市場旅遊支出份額的近2成（18.5%），顯示亞太市場消費者驚人的消費力以及出國超愛買的消費行為特性。

以北亞區市場消費者在海外旅遊時的消費支出來看，大陸占全球前200大市場海外旅遊支出份額的9.6%獨占鰲頭，其次為日本3.5%、韓國3.3%以及台灣的2.2%，包括台灣人在內的北亞市場消費者，對於海外旅遊花費毫不手軟。報告也指出，來自全球前10大市場的商務及休閒旅客，其消費支出也占整體海外支出的48.4%。

而這份報告也再度證明台灣人超愛遊日本，報告指出，台灣人最愛去的國家是日本，而最喜愛造訪的海外旅遊城市排名中，排名前3名都是日本的城市，分別為東京、北海道及沖繩，日本果然對於台灣人具有相當的吸引魅力。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡最新「消費者購買傾向調查－旅遊」報告中發現，有超過5成的台灣民眾選擇日本做為未來1年內的出國旅遊首選目的地。此外，台灣消費者於國外旅遊時的外出用餐費用占旅費比例16%，高於購物花費（15%），顯示除了購物血拼，國人出國時也喜愛花錢享用美食來犒賞自己。