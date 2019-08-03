（中央社華盛頓3日綜合外電報導）紐約客週刊2日報導，美國總統川普上個月邀請伊朗外交部長查瑞夫至白宮會談，但查瑞夫未答應。當時美國和伊朗間的緊張對峙達到最高峰。

紐約客週刊（The New Yorker）報導，在川普准許下由美國參議員保羅（Rand Paul）提出的這項邀請，目前尚未被接受。伊朗外長查瑞夫（Mohammad JavadZarif）表示，這得由德黑蘭當局決定是否接受。

白宮和美國國務院都未就法新社的置評要求做出回應。

報導稱，查瑞夫告訴紐約客，他不想要那種白宮會談，僅供媒體拍個照，會後再發表兩頁聲明。

即使川普不斷砲轟德黑蘭當局是貪腐、無能且危險政權，對區域安全和美國利益構成威脅，但川普先前曾多次公開表明，他願意與伊朗人舉行會談。

川普去年宣布，美國退出目的是抑制伊朗核計畫的國際協議，並恢復對伊朗實施制裁，甚至本週對伊朗外長查瑞夫祭出制裁，試圖藉此迫使德黑蘭重新談判伊朗核協議。

報導稱，保羅花數週時間安排與查瑞夫會晤，並於7月15日在紐約與查瑞夫商談時，轉達川普邀請他赴白宮會談。

報導又說，在一小時商談期間，查瑞夫提出終結核子僵局以及化解川普疑慮的各種途徑。

由於油輪接連遭攻擊、伊朗擊落美國無人偵察機以及隨後美國也宣稱擊落伊朗無人機，波斯灣緊張局勢於6月和7月急遽升高。

川普當時曾表示，美國無人機遭擊落，促使他下令對伊朗目標展開軍事報復空襲，但於最後一刻喊卡。（譯者：劉學源）1080804