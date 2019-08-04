今夏自由市場大震盪，大咖球員各自出走組成新搭檔，最受矚目的無非是「洛城雙雄」快艇和湖人，今(4)天美媒爆料NBA新賽季將於10月23日開打，開幕戰和耶誕大戰一樣上演洛城內戰，另一場則是衛冕軍暴龍對決鵜鶘。

湖人今夏把陣中潛力新秀和選秀籤打包送出，終於如願迎來「一眉哥」Anthony Davis，接著簽下暴龍奪冠主力之一的後衛Danny Green、「表弟」DeMarcus Cousins等人，還續約老牌控衛Rajon Rondo，加上原本的「詹皇」LeBron James陣容大升級。

而快艇則是一口氣找來了上屆年度MVP候選人雷霆Paul George和總冠軍賽MVP暴龍「可愛」Kawhi Leonard，使得洛杉磯2支球隊都成為爭冠大熱門。

近日《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski報導，「洛城內戰」將是5場聖誕大戰之一，今天《The Athletic》記者Shams Charania再指出，開幕戰就會先行上演「洛城內戰」，顯示外界對於兩隊交手都相當期待。

雖然衛冕軍暴龍無緣續約Leonard，但不少奪冠功臣還在陣中像是主控 Kyle Lowry、Serge Ibaka和Pascal Siakam等，而鵜鶘則從湖人換來不少潛力球員像是「球哥」 Lonzo Ball​、Brandon Ingram等，還擁有今年狀元「詹皇接班人」Zion Williamson。