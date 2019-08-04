今天傳出重磅消息，勇士以5年1億1800萬美元綁住「追夢綠」Draymond Green，根據《ESPN》統計， Green加上「浪花兄弟」Stephen Curry、Klay Thompson 3人合體勝率高達76.4%，是NBA史上超過400場例行賽的組合中勝率最高的。

根據「沃神」Adrian Wojnarowski報導，勇士和 Green達成4年1億美元合約，自2020-21賽季生效，加上下賽季1800萬美元合約，合約總額為5年1億1800億美元，約新台幣31億天價。

勇士今夏走了2屆總冠軍賽MVP Kevin Durant外界都不看好勇士能延續王朝，連續6年打進總冠軍賽，不過勇士接連簽下前籃網一哥D’Angelo Russell，頂薪續約Thompson、 Green代表還沒放棄爭冠希望。

根據ESPN Stats & Info統計， Green加上浪花兄弟的3人組合，例行賽取得365勝113負，勝率高達76.4%，這也是NBA史上共同出戰至少400場例行賽的3人組合中最高勝率的1組。

不過唯一要擔心的是Thompson需休養6個月，在此之前勇士是否能擋得住今夏實力大進化的各支西區球隊湖人、快艇、火箭等強力挑戰。