（中央社記者蘇木春台中4日電）犯嫌陳宏宗槍擊案經偵破後，內政部長徐國勇曾慰問案件有功人員，並指示警政署應從優敘獎，其中4名首功人員經警政署審查通過破格升職，讓基層士氣大增。

刑事局偵查第六大隊大隊長蔡燕明今天表示，專案小組上月將案件有功人員匯報警政署，首功人員包括刑事局第六大隊第二隊偵查正陳昭谷、高文楷及保一總隊維安特勤隊許姓與鄭姓隊員等4人，經警政署升職審查會議通過升職。

其中陳姓與高姓偵查正從警正三階升到警正二階，未來將出任副隊長職務。蔡燕明說，雖已通過審查，但因尚未有相關職缺，未來待人事單位內部調整後，就可出任職務，破格升職的消息也讓團隊與有榮焉，對基層士氣有提升作用。

另外，保一總隊維安特勤隊許姓與鄭姓隊員，經審查通過後，上周從隊員升職為小隊長。

連續犯下槍擊案被通緝的犯嫌陳宏宗，曾在雲林西螺果菜市場與攤商發生口角，開槍打傷對方逃逸，又對盤查的台南市警方連開5槍後逃亡。

今年7月10日陳男被警方循線在嘉義縣大埔鄉圍捕，雙方在駁火時陳男被擊斃，1名特勤隊員也被犯嫌開槍打傷，警方並查獲陳男的兩把改造手槍、27發子彈。

內政部長徐國勇7月11日由警政署長陳家欽、保一總隊長陳福榮、刑事警察局長黃明昭與台中市警察局長楊明源等人陪同，前往刑事局中部打擊犯罪中心，表揚破案有功人員，並慰問遭歹徒槍擊的辦案人員，會中強調該破格升職的就要破格，維護警方執行公權力。（編輯：翁翠萍）1080804