（中央社德州艾爾帕索3日綜合外電報導）德州西部邊境大城艾爾帕索的沃爾瑪賣場今天發生大規模槍擊案，疑為仇恨犯罪。警方正在了解一段網上流傳、據傳是槍擊凶嫌所寫對「拉丁裔入侵德州」表達不滿的宣言。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres ManuelLopez Obrador）在槍擊事件後表示，死傷名單中，墨西哥人3死6傷。

艾爾帕索（El Paso）這起槍擊事件疑為「仇恨犯罪」，社會上已有新呼聲，要求遏止全國槍擊暴力氾濫。

這是美國不到一週之內發生的第2起致命槍擊案，上週加州才發生美食節槍擊案，釀3死15傷 。

法新社報導，警方已逮捕一名犯嫌，目前正在了解一項據稱是槍手所寫的極端主義宣言。

根據媒體報導，在醫院接受治療的傷者，從兩歲幼童到82歲老人家都有。警方表示，槍擊案發生時，沃爾瑪賣場內有1000到3000名顧客。

當局一開始表示，3人被捕，但後來警方證實，只有一名來自德州的21歲年輕人被捕。

警方表示：「目前我們掌握這人所寫的一段宣言，顯示某種程度可能與仇恨犯罪有關聯。」

媒體報導，犯嫌是21歲白人男子庫魯休斯（Patrick Crusius）。

據傳庫魯休斯所寫、在網上流傳的「宣言」，內容表達對「拉丁裔入侵」德州的不滿，並明白寫著，他預料自己會在本身發動的攻擊行動中被殺害。

從閉路電視截取的畫面顯示，槍手帶著一把看似AK-47突擊步槍。

對槍擊案痛定思痛，多位民主黨總統參選人今天表達憤慨，指大規模槍擊案已成為全國人民共同的恐懼，他們同聲譴責全國步槍協會（National RifleAssociation）及其在國會的盟友。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1080804