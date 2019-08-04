全球製造業衰退程度，已經超出市場預期，值得關注的是連歐元區的核心大國—德國，其製造業惡化的程度也正在加速，反映出德國經濟衰退已經近在咫尺。

德國製造業 PMI 圖片來源：IHS Markit

而投資人對於對於德國經濟的擔憂，充分反映在德國公債殖利率走勢上，週五 (2 日) 德國 30 年期公債殖利率盤中跌至負利率，這是德債 30 年期史上首次出現負利率之狀況。

30 年期德債殖利率於週五 (2 日) 盤中一度跌至負利率水平 圖片來源：investing.com

面對歐洲越來越困難的經濟局面，歐洲央行總裁已經給出強烈的降息暗示，市場預期，9 月份，歐洲央行將採取更為激進的資產購買計畫，即重啟 QE。

此前 7 月份 摩根大通 / Markit 公布全球製造業 PMI 指數，也是呈現連續 15 個月下滑，此外，出口分類指數再度惡化，達 48.3，是自 2012 年 10 月以來的最差水準，其中，以歐元區製造業衰退特別明顯，從 2017 年 12 月高點至今，歐元區製造業景氣持續在下滑中。

同時，德國企業情緒指數已經降到 2009 年金融危機時期低點，且德國製造業就業情況正加速惡化中，即使服務業整體的就業成長仍然相對強勁，遠超過 50 臨界點之上。但製造業若持續沒有復甦跡象，服務業榮景預估不太可能持續很長時間。

此外，從德國各個服務業的信心指數來看，包括零售、建築等產業的情緒指數明顯出現下滑，這意味著德國離經濟衰退並不遙遠。

德國經濟疲軟反映在公債殖利率上，自 2000 年以來，德國公債殖利率整體呈現下滑趨勢。在 8 月 2 日，德國 30 年期公債殖利率首度降至 0% 以下時，德國全數公債殖利率已進入「負領域」。

在這之前，2012 年 6 月 1 日，德國 2 年期公債殖利率首次觸及負值，接著在 2016 年 7 月 14 日，則是德國 10 年期公債殖利率跌至零以下。

另一個值得注意的焦點是，德國 10 年期公債殖利率目前已低於日本 10 年期公債殖利率。

當然這個危機不僅僅是在德國，其他歐洲國家公債殖利率也非常瘋狂。歐洲主要各國 (除英國外) 公債已經全面陷入負利率，占全球負利率資產比重高達 43%。

從以上種種現象來看，歐洲央行的刺激政策勢必要進一步升級，才能維護歐洲經濟平穩。根據最新 OIS 指數顯示，市場對於歐洲央行降息預期持續升溫，9 月份歐洲央行利率會議上降息 10 個基點的機率一度來到 100%。

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