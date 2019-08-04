2019年第14屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔賽台灣高雄賽區總決賽3日盛大舉行，有「小昆凌」稱號的16歲高2女生柯純心摘下后冠，創下全球城市小姐選美皇后新紀錄，城市先生第一名則是廣告新人古程丰，奪冠之後立刻有廣告代言上門，他笑說：「感謝選美協會给我的肯定，所以絕對不漲價！」

今年才高中2年级的柯純心從小學習音樂，她表示：「很開心也很意外。」比賽過程當時，柯媽媽更組織了一整支啦啦隊，一路為她加油。全球城市小姐（先生）選拔大賽創辦人張如君表示，每年參賽選手競爭都很激烈，今年的冠軍都非常出色，加上有主場優勢，高雄的得獎者也多。

張如君特別感谢高雄市政府的大力協助，文化局和觀光局長都到場支持，也共同簽署了地球憲章，張如君透露，目前也有不少縣市爭取参與協辦，因為選美可以促進觀光與文化事業，是很好的交流模式。另外今年高雄正修科大不但主辦了半決賽，也有不少選手參賽，成績斐然，正修科大校長龔瑞璋表示，明年會繼續鼓勵學生参與，在訓練的過程當中可以學習到許多寶貴的經驗。包括松山社區大學、莊敬高職多年以來都與全球城巿小姐選美協會合作，產、官、學界在選美平台上充分交流。

全球城市小姐前身為中華港都小姐，1994年正式更名為「全球城市小姐」，大會創辦人、出身高雄且當選港都小姐的張如君說，全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽，是全球以城市為主題的第一品牌賽事，維基百科列為全球第5大選美品牌，有超過70個國家、150個城市組織參與。