超級500系列泰國公開賽，我國一哥周天成今(4)日和世界第12香港一哥伍家朗爭冠，也是小天本站首度鏖戰3局，小天最後逃過4個賽末點，耗時超過1小時，以21:14、11:21、23:21收下對戰4連勝，繼印尼賽後勇奪本季第2冠。

小天2周前勇奪超級1000系列印尼公開賽冠軍，成為我國男單第一人，進帳冠軍積分，加上世錦賽延後登場，下周將擠下中國一哥石宇奇登上世界第2，締造我國本土男單最佳世界排名。

本周來到泰國，小天前4輪都以直落二晉級，今天決賽對手伍家朗次輪擊敗我國「羽球王子」王子維晉級，生涯對戰小天取得9勝4負領先，且近期為3連勝。

今天一開賽小天就搶得先機攻下一波5:1，接著連拿6分拉開領先，儘管伍家朗在首局後半段追分，但小天網前放小球成功，順利拿到7個局點，最後伍家朗殺球掛網，小天以21:14拿下。

次局，小天出現亂流，主動進攻失誤篇多，伍家朗趁機打出一波6:1取得領先，小天無法及時修正失誤，最後化解1個局點後，伍家朗殺球以21:11拿下。

決勝局，小天出現判斷失誤等，狀態有些失常，不過小天沒放棄回敬一波5:1追到2分落後，並吶喊為自己加油，小天第3局2次挑戰都失敗，接連丟分讓對手拿到16:20冠軍點，小天加足馬力驚險化解4個，最後耗掉1個冠軍點，讓對手回球出界，小天以23:21奪冠。此役耗時67分鐘。