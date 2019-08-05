挑選演員是第一個真正的難題。關於母親桃莉的角色，詹姆斯岡恩找到女演員伊莉莎白班克斯（Elizabeth Banks）再次合作，她曾經演出岡恩2006年執導的恐怖喜劇《撕裂人》Slither。「我喜歡和伊莉莎白一起工作，」岡恩說：「她有這種巨大的能量。她可以在銀幕上啜泣和哭喊，然後當我說『停！』時，她會說『嘿，我演得還可以嗎？』她可以馬上破涕為笑。」

執行製片人賽門哈特補充道：「從第一天起，伊莉莎白就是我們心目中的人選。因此從我們決定製作這部電影那一刻開始，伊莉莎白就獲邀扮演這個角色。她自己就是一位母親。你可以在她的表演中看到這種寫實性，我覺得那些母性本能和她本人牢不可分。」

這部電影成功的關鍵是找到合適的演員來扮演布蘭登。他必須把這個青少年角色詮釋得令人信服，他在這個故事裡一開始基本上是個好孩子，後來漸漸地利用他非凡的天賦達到可怕的目的。出乎意料的是，選角沒多久便塵埃落定了。傑克遜A.鄧恩（Jackson A. Dunn）是第一個參加試鏡的人。「沒有人比他更適合了！」哈特說。

這位年輕演員對扮演一位天才青少年的挑戰感到興奮，他發現自己擁有其他更致命的超能力。「在電影開始時，他完全正常，」鄧恩說。「他愛他的家人。他可能會自我意識到無法與同齡的其他孩子相處，但他在精神層面明白他更喜歡與家人和成年人交流。我必須表現出他在整部電影中經歷的變化，以及他從開始到結束的不同之處。」

隨著布蘭登對自己的超能力變得越來越有自信，他將憤怒全部發洩在他的家人和那些不知死活的堪薩斯故鄉居民身上，《靈異乍現》走向了一個懲罰性的結論──桃莉終於勇敢面對關於她心愛兒子的可怕真相。「他的本性迫使他做了非常糟糕的事情。」詹姆斯岡恩說：「像是把人們開腸剖肚。」

然而，詹姆斯岡恩也指出，觀眾仍然可以感受到自己與布蘭登的連結──他就像是隔壁家犯了錯的男孩，或者更接近自己心中最黑暗的角落。「即使布蘭登再壞再可怕，但他身上也有一些非常人性化的東西，」他說：「他不是《月光光心慌慌》裡的麥克邁爾斯，他也不是《半夜鬼上床》的佛萊迪克魯格。他是我們既可以相處並同時畏懼的人物──也許人們害怕布蘭登的部分，我們自己身上也有。」

班克斯補充說：「觀賞這部電影會讓你的腎上腺素激增。它真的反轉了我們對英雄的看法。」

如果來自另一個星球的孩子墜毀在地球上，但是卻不是成為人類的超級英雄，那麼他是否將成為比邪惡更令人畏懼的東西⋯⋯桃莉布雷爾（伊莉莎白班克斯飾）是一位中西部女性，她的婚姻幸福，唯一的遺憾就是少了一個孩子。經過多年的嘗試都未能懷孕，她幾乎放棄了希望。然而，奇蹟發生了。她和她的丈夫凱爾（大衛丹曼飾）終於幸運地獲得了一個健康快樂的嬰兒。

在堪薩斯州農場長大的布蘭登（傑克遜A.鄧恩飾）是一個聰明的男孩，像許多獨生子女一樣，他喜歡與成年人在一起，不僅是他的父母，還有他的嬸嬸和叔叔。然而，12歲時，布蘭登的性情開始改變。他變得喜怒無常，粗魯，目中無人，這種態度與尊重傳統價值的凱爾並不相符。起初，桃莉和凱爾將麻煩歸咎於青春期。但桃莉越來越害怕是否有別的威脅，控制了她的寶貝兒子。她強大的母性本能讓她拒絕相信眼前的跡象——直到一切為時已晚。《靈異乍現》將於8月7日上映。