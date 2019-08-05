根據南韓《韓聯社》等媒體報導，南韓公平交易委員會在 4 日時表示，由於日本三菱電機 (6503-JP) 等四家日本企業，涉嫌在與南韓汽車製造商的零件交易中，重複進行了私下協商等黑箱作業，決定將對這幾家公司處以 92 億韓元 (約合新台幣 2.4 億元) 的罰鍰。

在過去由於日本的汽車零件製造商們，為讓特定企業順利在競標中拿到案子，於事前私下進行協商的行徑在歐洲曝光，南韓公平交易委員會也因而在 2014 年時啟動了相關調查。

調查結果表示，除了上述的三菱電機外，還包含 DENSO(6902-JP)、日立汽車系統，以及 Diamond Electric 等四家日企，都在該國實施相同手法妨礙了企業間的公平競爭。

南韓公平交易委員會認定這幾家日企自 2004 年左右開始，在與南韓汽車製造商的零件交易中，多次進行了事前協商。且這樣的作法，前後共持續了 10 年以上。

原本南韓公平交易委員會預定在上月 15 日時公布調查結果，但考慮到當時南韓政府正努力透過各種管道，希望日本政府不要將該國從商品出口的白色名單上除名，而將公布的時程延後。

也由於日本於本月 2 日的內閣會議中，已正式決定將南韓從出口白色名單中除名，該委員會在沒有相關包袱的情況下，於 4 日正式將結果對外公布。

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