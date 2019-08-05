鴻海前董事長郭台銘，與台北市長柯文哲，兩人合作的傳言，從國民黨內總統提名初選階段，就傳得沸沸揚揚。如今在柯文哲籌組「台灣民眾黨」後，與郭台銘、王金平等人組成第三勢力的態勢日趨明顯。不過外界也好奇，自詡為森林之王獅子的柯文哲，與自稱大老虎的郭台銘，兩人是否能相互合作？對此柯文哲隨即回應，「在非洲，獅子跟老虎本來就能共存。」撇除可能不合的傳言。

郭台銘與柯文哲是否能相互合作，一直是外界關注焦點。因為過去兩人在三創案時，柯文哲曾怒嗆郭台銘財大氣粗，郭台銘發言人、永齡基金會執行長劉宥彤日前也公開表示，雙方的心結就源自於三創案。而今天（5日）柯文哲被媒體問到，獅子與老虎是否會相互排斥？柯文哲隨即表示本來就能共存，而記者也追問，雙方是否視魚（瑜）為共同獵物？聽出端倪的柯文哲也對此大笑不止。

不過話鋒一轉，柯文哲也談到藍綠兩黨候選人出爐後，台灣知識界及經濟界都相當焦慮，柯文哲說，「坦白講，有人跟我說整夜失眠，我說『唉喲，我這還有安眠藥，要不要送一包給你？』」表示對於蔡英文以及韓國瑜的不信任，柯文哲表示，「兩個總統候選人是不是能有效說服我們說，你們不要讓我那麼焦慮，另一個就是無法說服我們，那就要自謀生路了。」