人生若剩下一分鐘…父子背對背吐真心　網熱淚：愛要及時

「愛要及時說出口，不是放在心裡」這句話想必大部分的人都知道，但勇敢打開心門，好好與父母說出心中感謝，長大後漸漸卻變成一件容易的事情。一年一度父親節即將到來，粉專「故事探勘者」近期找來幾對父子進行實驗，不擅長表達感情的父子倆，會因為「距離的靠近」而說出內心話嗎？

影片中因為背對背，父子們彷彿都能聽見對方的心跳聲…慢慢從淺至深的內心談話，讓雙方漸漸眼淚潰堤。有爸爸提到，孩子和媽媽的互動比較多，加上爸爸長期在外工作，相處時間變少、不擅表達言語表達感情，「漸行漸遠」似乎變成父子間的固定公式。

隨著這場「對話」實驗，爸爸與兒子漸漸打開心房、互相了解彼此想法。不懂事的兒子向父親道歉自己的不成熟，不擅長言詞的爸爸向兒子道歉「無法給予良好建議」；因為「對話的開始」，影片最後父子互相道出內心感謝：「感謝你，讓我可以誕生在這個世界上，假如有來世我願意與你共同走過這段人生」、「感謝你成為我的兒子」，肺腑之言讓網友感動直呼：「真的需要勇氣」！

四分鐘多的實驗影片惹哭網友，引發大家省思「溝通與對話」的重要性。及時說愛與感謝，對於某些網友來說，第一步「開口」真的很難，粉專「故事探勘者」建議可從聊天開始，對話總要等一方「丟球」，對方才能「回球」給你。網友紛紛留言表示：「希望我能跟我爸也有這樣的對話」、「我覺得很真誠！」、「過去來不及說的，永遠也無法表達了，珍惜把握當下的那個人」、「愛要及時說出口，不是放在心裡」，趁父親節勇敢說出內心中的愛吧！（實習編輯：鍾桃甜）