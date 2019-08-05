NOWnews 生活 交通氣象 快訊／下班注意！午後雷陣雨加劇 7縣市發豪雨特報 記者陳致宇／台北報導 - 2019-08-05 17:51:33 Facebook LINE Twitter Telegram Linkedin Email Print ▲午後對流雲系發展旺盛，氣象局今（ 5 ）日下午針對南部及東部 7 縣市發布豪雨、大雨特報。（圖／氣象局） A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size. 氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（ 5 ）日台南市及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義及高雄地區有局部大雨發生的機率，另因對流雲系移入影響，花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風，山區溪澗要留意溪水暴漲。 相關文章 準中颱「利奇馬」路徑西移 第10號颱風柯羅莎明將生成 利奇馬最快明增強為中颱 周四、五對台影響最大 各地高溫上看35度！「兩大地區」留意午後雷陣雨 更多文章 范斯高颱風直撲日本 台灣虎航6航班時間異動 準中颱「利奇馬」路徑西移 第10號颱風柯羅莎明將生成 中國大陸限縮再出招 傳9/1起停發小三通簽證