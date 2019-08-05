氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（ 5 ）日台南市及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義及高雄地區有局部大雨發生的機率，另因對流雲系移入影響，花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風，山區溪澗要留意溪水暴漲。