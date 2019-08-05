大雨特報
▲午後對流雲系發展旺盛，氣象局今（ 5 ）日下午針對南部及東部 7 縣市發布豪雨、大雨特報。（圖／氣象局）

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氣象局表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（ 5 ）日台南市及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，嘉義及高雄地區有局部大雨發生的機率，另因對流雲系移入影響，花蓮及台東地區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風，山區溪澗要留意溪水暴漲。

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