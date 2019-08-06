勇士隊明星大前鋒「嘴綠」Draymond Green選擇今夏就和勇士以4年約1億美元的價碼續約，外界普遍認為這是變相的降薪。不過事實上這一紙長約中含有球員選項，而這是連「浪花兄弟」Stephen Curry和Klay Thompson都不曾得到過的待遇。

根據《The Athletic》記者Shams Charania的報導，Green將可以選擇在2023年時跳出合約，他將是勇士王朝中第一位在長約中獲得球員選項的球星。

過去Curry曾經和勇士隊詢問過在合約中加入球員選項和交易否決權的可能，但勇士說不；而今年Thompson雖然順利留隊，但也沒有獲得球員選項。Durant雖然曾經以「1+1」合約的型式拿到過球員選項，但他簽下的是短約，這說明了他的身價和地位，但勇士也明白兩屆FMVP來到金州本來就更像是來打「打工」的，長留的機會不大。

Green本來能夠在明年簽下5年2.04億美元的大約，甚至如果能獲選最佳陣容或最佳防守球員，那麼他就能獲得簽下「超級頂薪合約」的資格。但他最終和球隊協商後，選擇拿較少的錢，這可能是為什麼他能獲得一些優待的原因。

不過就算如此，對勇士來說也並非壞事，4年後Green已經33歲了，對於一名以防守見長的球員來說，他的橫移能力勢必開始下滑，勇士掌握了他全部的巔峰時期。屆時就算Green選擇跳出合約，對勇士來說也並非不能承受之痛。

