根據《日本經濟新聞》報導，中國通訊設備大廠中興通訊 (ZTE)(000063-CN)，在 2018 年經歷了美國的制裁行動後，似乎又重新爬起。目前中興通訊與全球 60 家以上的企業在 5G 進行合作，於通訊網路的建置再度嶄露頭角。

美國的華為禁令引發全球矚目，而中興通訊則是在一旁角落默默耕耘。不過對於這樣的情勢發展，中興通訊也可能再一次的被美國盯上。

(圖片：Investing.com)

中興通訊在 8 月 5 日時，發表了中國的第一支 5G 智慧型手機「Axon10Pro」，售價人民幣 4999 元。而早在上市前 1 個月，該公司就在廣東的店面展開體驗活動，向外界展示 5G 的高速上網體驗，實際的動畫下載速度約為 4G 的 30 倍快。

截至目前，中興通訊仍沒有半導體的自製能力。然而，就在美國於去年夏天解除對中興通訊的制裁措施後，該公司已可自由的從美國的供應商取得所需的半導體等主要零件。像是在其新產品上，就使用了高通 (QCOM-US) 的半導體。

而另一方面，華為預定於 8 月 16 日推出 5G 智慧型手機，在上頭所使用的則是華為自家研發的半導體。

2018 年中興通訊在天線、交換機等，與基地台相關的設備出貨額，在全球的市占達 13% 排名第 4。與市占 31%，排名第 1 的華為有著相當差距。

不過根據中國《觀研天下》的調查，到了 2023 年時，中興通訊與華為間的差距將縮小至 3%。預估華為將以 27% 的市占拿下第 1，而中興通訊則將以 24% 的市占拿下第 2。

從實際情形來看，中興通訊在去年美國解除制裁後，已與全球超過 60 家通訊業者合作，其中有約 25 家以上的業者，已正式決定用於商轉。逼進華為的約 50 家規模。

其合作夥伴不乏知名的法國通訊龍頭 Orange、西班牙電信 Telefónica，還有印尼的龍頭業者 Telkomsel 等。都在 5G 方面簽下合作契約。

有熟悉通訊業界的香港分析師表示，中興通訊的 5G 設備較對手便宜約 3 成，具有競爭力。

中興通訊執行長徐子陽，曾於今年 6 月向中國媒體表示「在美方的制裁期間，雖在銷售經費作出削減，但是在 5G 方面的研發費用超乎原先計劃，達人民幣 100 億元以上」。近日來中興通訊的股價也來到港幣 20 元水準前後，較 1 年前大漲了約 9 成。

在這樣的現象下，業界人士認為美國將再度的鎖定中興通訊。因為美國在 5G 方面可也輸不起，而美國政府在去年所成立的「2019 年度國防授權法案」，也將依照原訂時程在本月 13 日上路。屆時，將會全面禁止美國政府機關，使用華為及中興通訊等 5 家中企的設備。

而美國在打擊中興通訊的力道上，之所以較目前的華為禁令來的輕，根據觀察，也是由於中興通訊有別於華為，在半導體的自製能力上不如華為之故。

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