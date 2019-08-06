2019世錦賽將於本月19日在瑞士巴塞爾開戰，昨天籤表出爐，我國男雙「麟洋配」王齊麟／李洋和頭號種子分在上半部，王齊麟坦言不好打就是「一場一場來」，目標是追平去年和學長陳宏麟搭檔創下的台灣最佳成績銅牌。

王齊麟和陳宏麟的「雙麟配」去年在世錦賽上演大驚奇，一路闖進4強，即便最終不敵世界第4的日本組合，收下銅牌，仍創台將最佳紀錄。陳宏麟自去年底退役，王齊麟今年搭檔國中同學李洋重新出發。

王齊麟表示，「今年的每一場比賽都是我們的第一場，一直不斷溝通、磨合，到現在有感覺彼此默契更好，也開始逐漸被研究，我覺得目前補位方式還可以更好。」

兩人從國中就認識，上周泰國泰止步16強，王齊麟失落神情還被李洋拍下，搞笑上網求助如何幫助好友兼隊友走出低潮，王齊麟笑說自己輸球都會比較失落，尤其覺得很有機會能贏球，最後卻沒把握很失望才會這樣。

對於下一站世錦賽，王齊麟苦笑說籤表分得不是很好，「麟洋配」名列第11種子，首輪輪空，16強就可能碰上世界第1印尼組合，「先一場一場來，對手都不好打，目標希望能追平去年銅牌成績。」

9月3日開打的中華台北公開賽今天在台北舉行賽事啟動記者會，台北賽總獎金50萬美元，是超級300系列同級中最高獎金的，除了我國一姊戴資穎因賽程安排缺席，放棄衛冕，我國一哥周天成、王子維、「麟洋配」等好手皆會參賽。