今（6）日上午，總統蔡英文受訪時，談到這兩天茶飲店在微博上發表支持「一國兩制」的事件時，表示：「水果茶如果加了政治味就不太好。」言下之意是認為茶飲業者受到政治，尤其是海峽對岸的影響。但，為什麼台商也好、藝人也罷，到了大陸，就不得不緊抱對岸大腿？

有的人會說，這是政治情勢的現實、這是必然的結果。相較台灣2300萬人的市場，中國大陸的分母是13億人，在人屋簷下，不得不低頭。也有的人會說，身為台灣人，就要有台灣人的骨氣，怎麼可以舔共？！

2010年，大陸導演兼演員姜文執導、主演的《讓子彈飛》上映。姜文飾演的張麻子對自己被迫「跪著要飯」的處境不滿，向著葛優飾演的馬邦德說道：「我就想站著，還把錢掙了。」

用這部電影來類比，目前大多數在中國大陸「討生活」的台商與藝人，都處於「跪著要飯」的局面。為什麼？因為中國大陸有著全球最大的單一市場，只要不是太差勁，商人也好、藝人也罷，都有機會在中國大陸賺到數倍、數十倍於台灣的錢。要付出的代價，「只不過」是承認「一國兩制」而已。

那麼，為什麼這些台商、藝人，不能像電影裡的張麻子那麼豪氣地說想站著掙錢？答案很簡單，台灣與大陸的實力、環境，根本不是同一個量級。當國民不得不在別人的地盤上「討生活」，那麼，就不得不照別人的遊戲規則來玩，所以會看到力挺「一國兩制」的台商與藝人愈來愈多。

那麼，台灣人能不能在大陸面前「站著，還把錢掙了」？

台商在大陸做生意、台籍藝人在大陸接工作時，能不能拒絕對自己的政治傾向表態？說老實話，現在不行。理由很簡單，台灣在政治、經濟上的實力，都不足以讓旅外的國人，能夠挺起胸膛做人。為什麼？一方面是因為兩岸情勢比以往更緊繃，所以大陸官方更積極地想要畫分出「自己人」。另一方面，則是台灣自身在經濟環境上原本就高度仰賴兩岸貿易，當飯碗拎在別人手上，有多少人的「骨氣」能夠當飯吃？

隨著台商或台籍藝人陸續表態，台灣的政治人物除了譏諷之外，是否應該換個角度來思考，該怎麼強化自身，讓商人也好、藝人也罷，能夠拿「骨氣」當飯吃？如果台灣的薪水不是動不動就倒退十幾年、如果台灣的演藝環境不是「香蕉價」、如果台灣的產業能夠走向國際；那麼，有誰會願意離鄉背井到外地去討生活？

當然，全球各國都十分在乎中國大陸這個市場，台灣本來就有切進大陸市場的先天條件，所以我們並不是說要閉關自守。但，隨著台灣這個經濟體的強大，台商也好、藝人也罷，切進大陸市場就會變成一種「選擇」而非「必然」，到了這樣的程度，台灣人才能真的「站著，還把錢掙了。」