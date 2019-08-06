富邦勇士今(6)日宣布放棄參加SBL，下一季正式投入ABL聯賽，震驚台灣籃壇。而領隊「黑人」陳建州也在隨後於臉書上發文表示，自己將辭去富邦副領隊一職，直言「我想是時候跟富邦勇士正式道別了」。

「大約是5年前二董邀請我加入台灣大籃球隊也就是富邦勇士籃球隊的前身，擔任副領隊的職務，去協助這支球隊有更好的發展⋯」陳建州寫道，「因為當時的台灣大在戰績和人氣上都有很大的進步空間，但是需要花時間重新調整，當時的心情也挺忐忑的，因為怕辜負了二董的期待再加上當年從台啤離開後、原本生涯規劃是想要做幫助整個籃球環境的角色⋯」

由於蔡明興董事長剛好就是自己在19歲打光華隊時的領隊，因此陳建州知道前者隊於選手真的非常照顧，因因此決定用另一個角色為藍球而努力。另外，他也明言表示，當時會接下這個職務，很大原因是｢不能讓富邦集團這麼具指標意義的企業，對台灣籃球失去信心｣。

「後來Chris 也從美國回來接任了球隊的領隊和富邦育樂的GM，而台灣大籃球隊也在隔年正式更名亮相為現在的富邦勇士籃球隊，我和Chris對台灣籃球每天都充滿著期待與盼望，這五年我們一起打過許多美好的仗，同時也經歷了許多來自各方的壓力、尤其是在球季結束時戰績不佳、內心會覺得愧對大董和二董的支持，沒有臉見他們和集團的同仁們。」陳建州坦言這種掙扎感直到花了5年拿到冠軍後，才鬆了一口氣。

如今階段性任務已經完成，陳建州雖然不捨，但也認為是時候要把從台啤、台灣大、富邦勇士、夢想家這17年所累積的經驗和專業，計劃在未來協助現在低迷的整體籃球環境，另外野薑花更多時間幫助成軍才兩年的寶島夢想家。

「真心感激大董、二董對籃球的支持與照顧、也感謝富邦集團所有同仁的諒解，謝謝Chris這些年的並肩作戰以及對我的支持與肯定！謝謝所有曾經一起打拼過的教練團、球員和隊職員們！跟你們一起努力是我人生中最美好的回憶！」陳建州在最後感謝所有一起共事的夥伴，也表示將會繼續用另一種方式為台灣藍球而努力。

