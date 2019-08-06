第 9 號颱風利奇馬來勢洶洶，究竟利奇馬會是「西北颱」嗎？氣象專家吳德榮表示仍需觀察，天氣風險公司也整理了影響台灣各地的風雨時程，並提醒此次風雨影響會很有感，民眾出門應注意！

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄中指出，所謂「西北颱」係指颱風偏西或西北進行，中心穿過彭佳嶼與台灣本島之間，其偏西至西北風吹進淡水河，除了帶來強風，也使得颱風帶來的大量降雨，無法順利宣洩入海，造成北台灣嚴重淹水；因 1963 年的強颱「葛樂禮」而得名。

根據最新中央氣象局（ 7 日 2 時）「潛勢預測圖」顯示，「利奇馬」的「確定性路徑」雖接近「西北颱」，但 70％ 颱風中心通過的範圍（紅框）：包括偏向路徑左側，登陸台灣，也包括偏向路徑右側，大幅減輕威脅的，皆非「西北颱」。最新（ 6 日 20 時）歐洲中期預報中心（ ECMWF ）模式之系集模擬亦顯示，接近「西北颱」及直接登陸台灣的數量，較原模擬減少，而偏向右側掠過東北部海面，距離較遠的數量，則在增加；最新資料的修正，威脅程度已較原模擬減輕；但因距離還遠，應再繼續觀察。

此外，最新（ 6 日 20 時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬更顯示，今（7）日「利奇馬」外圍東北風攜帶水氣，在迎風面的北部、東北部有明顯降雨；大氣不穩定，中南部午後有局部雷陣雨。北部氣溫約 25 至 34 度、中部 25 至 35 度、南部 24 至 35 度、東部 23 至 33 度。

吳德榮提醒，明日各地天氣轉變，北台灣風雨逐漸增強、中南部山區雨勢逐漸增大，周五（ 9 日）北台灣慎防強風豪雨，中南部山區亦有較大降雨；花東可能有焚風發生。周六、日（ 10、11 日）「利奇馬」逐漸遠離、盛行西南風，迎風面中南部仍有明顯雨勢，背風面北部、東半部天氣好轉，高溫炎熱；花東有焚風機率。不過，「利奇馬」對各地的影響程度，與颱風的結構、路徑變化密切相關，還有變化，應注意最新資料的調整。（編輯：許苡晴）