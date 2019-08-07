秉持「先誠實再成交精神」，2019年永慶房屋保障消費者服務再升級，再次領先政策，推出「永慶房屋實價登錄3.0」誠實房價報告書」提供之成交行情將揭露至「門牌」，讓房價資訊完全公開透明！8月5日由永慶房產集團孫慶餘董事長親自主持記者會，並帶領高階主管及永慶房屋各行政區主管宣示，持續堅持三不政策：不炒房、不造假、不隱瞞，做房仲業的良心!

負責把關交易安全的永慶房屋周國平協理說明：「早在民國87年，永慶房屋就明文規範員工及其二等親內，購售屋必須通報，且兩年內不可轉售；主管更延長至三年內不得轉售。同時建構『投機客資料庫系統』列管資料已達7千多筆，第一線同仁輸入客戶資料，若確認為投機客就立即拒絕委買委賣。」 根據永慶房屋內部統計，每月至少拒絕70-80件服務案件，等於每年拒絕約6億的營收，累計至今至少拒絕上百億的商機收入。

房屋交易金額大，為保障消費者權益，孫慶餘董事長一再強調：房仲業者不能只做到合法，更要用高道德標準自我要求，絕對不能因為掌握房價資訊，而「球員兼裁判」傷害消費者權益。周國平強調：「永慶人堅守孫慶餘董事長訂定的永慶三不政策：「不炒房」-拒絕與投機客配合：針對短期且頻繁交易的投機客建檔列管，不得接受委買委賣、「不造假」-不配合製作假合約，操弄實價登錄或做銀行超貸、「不隱瞞」-即時完整的提供成交行情(誠實房價說明書)，提供客戶做參考。

永慶房屋業務管理部陳賜傑協理說明：「根據永慶房屋6月做的民調：有78%的消費者表示支持實價登錄完整揭露門牌地址，顯示房價透明是消費者高度期待的。消費者的心聲，我們都了解。全新上線的「永慶實價登錄3.0」-誠實房價報告書，將為每位客戶製作專屬房屋資訊：提供『即時完整』的成交行情資訊：除政府實價登錄資料外，永慶房屋成交的物件一旦完成交屋，立即更新並揭露至門牌地址、提供區域、路段及社區的『行情趨勢』分析，及提供鄰近社區近期最新的成交行情『區域比較』，讓客戶全面且完整的掌握房價資訊。」