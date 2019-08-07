▲高雄市長韓國瑜披藍袍出戰 2020 總統大選，此舉引起高雄市民不滿，除了有店家發起罷免活動以外，更有更多民眾想投入罷免市長。（圖／記者葉政勳攝和翻攝影片）
▲高雄市長韓國瑜披藍袍出戰 2020 總統大選，此舉引起高雄市民不滿，除了有店家發起罷免活動以外，更有更多民眾想投入罷免市長。（圖／記者葉政勳攝和翻攝影片）

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高雄市長韓國瑜披藍袍出戰 2020 總統大選，此舉引起高雄市民不滿，除了有店家發起罷免活動以外，更有更多民眾想投入罷免市長。而近日在網路上有一位正妹護理師拍攝了一段影片沉痛呼籲「高雄本是充滿愛與溫暖的城市，我們不需要一位充滿謊言的市長」，引起大量網友迴響。

▲近日在網路上有一位正妹護理師拍攝了一段影片沉痛呼籲「高雄本是充滿愛與溫暖的城市，我們不需要一位充滿謊言的市長」，引起大量網友迴響。（圖／翻攝自影片）
▲近日在網路上有一位正妹護理師拍攝了一段影片沉痛呼籲「高雄本是充滿愛與溫暖的城市，我們不需要一位充滿謊言的市長」，引起大量網友迴響。（圖／翻攝自影片）

這位楊姓護理師長達 2 分多鐘的影片被 PO 在《 Wecare 高雄》臉書粉絲專頁，她表示她從小在高雄出生長大讀書和工作，一直以來她都覺得高雄是一個美麗的港都，她一直以身為高雄人為榮。而在去年的高雄市長選舉是她人生中第一次投票，沒有什麼政治立場的她，但卻看完韓市長空泛的政見和不切實際的口號，讓她決定「不能把這一票投給他」。這位護理師更問了家中的長輩「投給韓國瑜的原因，是因為覺得民進黨執政太久了，所以要給他們一個教訓，所以即便長輩們認為這個人沒辦法勝任，他們還是把選票投給了韓國瑜」。

▲去年的高雄市長選舉是她人生中第一次投票，沒有什麼政治立場的她，但卻看完韓市長空泛的政見和不切實際的口號，讓她決定「不能把這一票投給他」。（圖／翻攝自影片）
▲去年的高雄市長選舉是她人生中第一次投票，沒有什麼政治立場的她，但卻看完韓市長空泛的政見和不切實際的口號，讓她決定「不能把這一票投給他」。（圖／翻攝自影片）

這位正妹護理師更接著說，在韓市長上任的這半年，原本以為理所當然的美麗市容開始變了樣，公園雜草叢生、道路滿是坑洞，「高雄發大財變成了一句笑話」。她更痛批，韓市長不斷的操弄政治、製造對立與仇恨，讓高雄人互相對立。連市政都做不好就急著覬覦總統大位，還敢說什麼不惜為了台灣粉身碎骨這種話。甚至當她打電話回家問媽媽「願不願意填同意書」，沒想到媽媽竟然爽快的答應並說了句「他都已經背棄我們了我們還要他幹嘛？」。


▲正妹護理師的媽媽說，「他都已經背棄我們了我們還要他幹嘛？」。（圖／翻攝自影片）
▲正妹護理師的媽媽說，「他都已經背棄我們了我們還要他幹嘛？」。（圖／翻攝自影片）

最後這位正妹護理師強調「高雄本是充滿愛與溫暖的城市，我們不需要一位充滿謊言的市長」，網友們看完影片後紛紛留言「高雄加油，找回昔日的榮耀」、「聰明高雄美女，讚」、「保護勇敢美麗的護理師」、「至少妳父母清醒了」、「有些人確實是自私的只看到自己的好處」、「無心市政，就別佔著茅坑不拉屎，換真正有能力的人來替高雄做事！」。（編輯：王柏文）

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