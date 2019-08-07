八八風災痛失3子　　　　「把孩子生回來」一家重獲新生

十年前莫拉克颱風重創高雄甲仙小林村，當年痛失３名子女的小林村居民陳振榮、鄭秀珍夫妻，在不孕症權威李茂盛醫師利用試管技術協助下，圓了「把孩子生回來」心願，生下一對雙胞胎。小林村重建十周年前夕，陳氏夫妻帶著２歲１０個月大的雙胞胎兄弟回到醫院，切蛋糕歡慶父親節。

莫拉克風災造成小林村慘遭土石流掩埋滅村，有381人死亡、16人失蹤。陳振榮的媽媽、二個分別15歲、14歲兒子，以及10歲女兒在這場風災喪生，夫妻倆痛不欲生，儘管都已年逾40歲，仍期望要把孩子生回來。

李茂盛說，為了延續親子情緣，陳太太歷經6次受孕失敗，直到4年多前，在紀錄片導演羅興階居中介紹下向他求診，他一口允諾全額公益贊助。

李茂盛憶及當年陳太太施做試管嬰兒療程，可說歷經千辛萬苦。當時陳太太子宮外孕剪掉輸卵管，42歲卵子老化，懷孕率不到20%，透過第三代試管嬰兒技術，5次採卵，從中培養17顆囊胚，再以胚胎著床前基因篩檢，挑出3顆品質優良胚胎，植入2顆，如願生下雙胞胎，醫院還保存一顆冷凍胚胎。李茂盛笑說，即使７０歲都有機會把第三個孩子生回來，只是不能保證是女兒。

小林村重建十周年前夕，陳振榮夫妻在村民陪同下重回醫院，雙胞胎快滿3歲，長得活潑可愛。陳太太說，和二個風災中喪生的哥哥外貌、脾氣都相似。最玄的是，自從雙胞胎出世，他們再也不曾入夢，應該是「回來了」。

夫妻很感謝李茂盛協助，尤其陳先生能重度父親節，感觸更深。陳振榮說，風災後家破人亡，自己又罹患大腸癌、生活沒指望，連活下去的勇氣都沒了。「雙胞胎兄弟為這個家帶來希望！」陳先生說，如今夫妻倆看著兒子健康成長，生命彷彿注入活泉，有了歡樂與目標，未來的日子再忙再累都值得。