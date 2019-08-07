隨著利奇馬颱風逐漸逼近，中央氣象局已於今（ 7 ）日下午發布海上颱風警報，因應颱風來襲，菜價已上漲，包括葉菜、青蔥等不能久放的蔬菜類別漲幅最高。然而蔬菜類營養還是不可或缺，家庭主婦們買菜只要選擇可耐放的食材，多少可以節省荷包，花錢不心痛。

1、甜椒。

甜椒是維他命 A 及 C 含量最高的蔬菜，這 2 種營養素對於皮膚的新陳代謝有幫助。當然也含有豐富的膳食纖維，對於維持腸胃道機能有幫助。

2、甜豆筴。

3、豆芽菜。

豆類食物除了豐富的維生素營養，特別是含有植物性賀爾蒙，對於更年期女性有益。

4、芹菜。

從吃的時候就能感覺到，芹菜含有非常高的纖維質，不僅有助增添飽足感，還能促進腸胃道生理機能。

5、牛蒡。

牛蒡特別的是含有寡糖，加上鈣、鐵、維他命 A 、維他命 C 等，有助維持身體機能。

6、洋蔥。

洋蔥是強力的抗氧化劑，對於人體健康有很大的正面影響。

7、白蘿蔔。

8、紅蘿蔔。

這 2 種蘿蔔富含纖維質，即便沒有葉菜，可考慮以此替代，降低便秘發生的可能性。

9、木耳。

以黑木耳的營養價值較高，也含有膳食纖維，對於排便有助益。

10、海帶。

不同於一般菜類，海帶最特別的是有高含量的「碘」，雖然適量食用有益，但若攝取過量，反而會傷害甲狀腺機能。

雖然相較起蔬菜，上述這些食材能耐久儲藏，但並不代表不會壞。還是要依照正確的冷藏、保鮮方式，一旦發現放置太多天，或是食材表面開始出現異狀就要立刻丟掉，切忌繼續食用，否則省了菜錢卻賠上醫藥費，得不償失。（編輯：林奐妤）