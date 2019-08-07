週三 (7 日) 美股開盤道瓊指數重挫逾 400 點，主要受到債券市場的避險情緒帶動，週三 (7 日) 美債 10 年期殖利率是暴跌 6.76%，顯示金融市場對美國、全球經濟進一步放緩的擔憂，是更加深了一層，而 3 個月期美債殖利率與 10 年期美債殖利率的「倒掛」亦創 2007 年來最大。

截至週三 (7 日) 台北時間 21 時許，美股道瓊指數暫報下跌 587.95 點或 2.26% 至 25441.57 點，十年期美債殖利率則暫報下跌 6.76% 至殖利率 1.622%。

道瓊指數日線走勢圖 圖片：investing.com

受到美中貿易戰再度升溫的帶動，近日債券市場避險情緒濃厚，30 年期美債殖利率目前正逼近歷史新低，而殖利率曲線中 3 個月期與 10 年期美債殖利率的利差更是持續「倒掛」，目前 3 個月期與 10 年期美債殖利率利差報 -0.30，是創下 2007 年三月來新低；2007 年三月時為 -0.39。

3 個月期美債殖利率與 10 年期殖利率利差 圖片：Fred

美國總統川普 (Donald Trump) 週三 (7 日) 繼續在推特上發文炮轟聯準會 (Fed)，要求聯準會必須更大幅、更快下調利率，川普並指出，美國的問題根本不在中國，問題根本出在 Fed 太驕傲不願意承認政策過度緊縮的錯誤，川普稱 Fed 的量化緊縮政策非常荒謬。

而 Fed 2019 年票委、聖路易斯分行主席布拉德 (James Bullard) 週二 (6 日) 則曾對利率政策表態，布拉德指出，Fed 7 月降息已對未來風險做出調整，目前沒有進一步考慮降息，必須先觀察繼上週降息後，後續幾個月產生的影響而定。

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