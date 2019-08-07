今（ 8 ）日清晨 5 點 28 分台灣東部海域發生規模 6.0 有感地震，最大震度在宜蘭縣武塔，達到 6 級，發出國家級警報提示，地震幾乎全台有感。對此，氣象局指出，這起地震主要由南宜蘭構造引起，這個位置過去也常發生超過規模 6 的地震，不排除一周內還會有更大的地震發生。

根據中央氣象局地震報告顯示，這起地震發生在台灣東部海域，宜蘭縣地區最大震度 6 級，武塔 6 級、南澳 5 級、蘇澳 5 級、冬山 5 級、宜蘭市 5 級，雙北市、花蓮縣、新竹縣、桃園市與台中市最大震度均為 4 級，許多民眾手機都立刻收到國家級警報。地震發生當下，網友們驚魂未定 PO 文表示「爆大的，新北 1 樓體感比 921 還大」、「超級大的，我以為我要跑了」、「左右搖，又上下搖！」

綜合媒體報導，氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次的震央也曾多次發生規模 6 以上的地震，主因為南宜蘭構造引起地震， 1920 年時更曾經發生過規模 8.0 強震，但前幾年這區域地震發生較少，直到今年又開始慢慢有地震，南宜蘭構造確實為地震潛勢極高的地區。

至於之後是否還會有餘震？陳國昌指出，今天這個地震規模在這地區算小的，釋放能量略顯不足，不排除 1 周內還會有更大的地震發生，但若今天這起地震為主震，餘震的次數應該不會太多，持續時間也不長，近期仍需密切觀察。